Kezdünk kimászni a gödörből: élénkült az online kasszák forgalma

Az adóügyi államtitkár szerint az adatok biztatóak, azt mutatják, hogy a magyar gazdaság egyik legfontosabb mozgatórugója, a belső fogyasztás, ha nem is zökkenőmentesen, de kimászik a gödörből - írta a Magyar Nemzet.

A vendéglátásról szólva jelezte: bár az ágazat a válság tavaszi kezdetén óriási veszteségeket szenvedett el, a pénztárgépbe beütött legális forgalma most már alig marad el a tavalyitól.

Az elmúlt pár hónap adatai közül Izer Norbert kiemelte, hogy az elektronikus cikkek kereskedelmében március óta 17 százalékos visszaesés volt, és jelentős a forgalomcsökkenés a ruha-, az ékszer- és az illatszerboltokban is. Emelkedés volt a múlt évi adatokhoz képest a gyógyszerkereskedelemben, az élelmiszer, a dohány és az ital piacán, és nagyobb forgalmat bonyolítottak le a válság kezdete óta a nagy áruházláncok is.

Példaként említette, hogy míg tavaly áprilisban 82 milliárd forint bevételt ütöttek be a vendéglátósok a kasszákba, az idén áprilisban mindössze 26 milliárd forintot, amiből látszott, hogy "nagy a baj, lépni kell".

