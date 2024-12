Kiderült, mit gondolnak a magyarok a mesterséges intelligenciáról

A felmérésben ennél magasabb értéket csak Thaiföldön, Indonéziában és Kínában mértek. A világ összességében nem ennyire optimista az adatok védelmét illetően: csupán 47 százalék bízik abban, hogy az AI biztonságosan tudja kezelni azokat és majdnem ugyanennyien bizalmatlanok. A felmérésben kitértek az AI és az emberek közötti bizalomra is: a magyarok több mint fele bízik abban, hogy a mesterséges intelligencia nem lesz elfogult vagy diszkriminatív, míg az emberekkel szembeni bizalom csak 41 százalékos. Ez azt mutatja, hogy sokan az AI-t objektívebbnek és megbízhatóbbnak tartják, mint az emberi döntéshozatalt, bár az AI rendszerek mögött álló algoritmusok esetenként szintén hibázhatnak – jegyezték meg.

Világszinten és Magyarországon is a felmérésben részt vevők 55 százaléka vélte úgy: az AI leginkább abban változtatja meg az életüket, hogy segítségével gyorsabban tudnak majd elvégezni bizonyos feladatokat. A következő terület, ahol a legnagyobb változásra számítanak az emberek, a szórakozás: a válaszadók 51 százaléka számít arra, hogy a következő 3-5 évben jobb szórakozási lehetőségei lesznek az AI révén. Magyaroroszágon, Svédországban, az Egyesült Államokban és Belgiumban azonban csupán alig négytizednyi válaszoló gondolja így. Rámutattak, a magyar válaszadók majdnem kétharmada bízik abban, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó cégek megfelelően védik adataikat.

Magyarországon az emberek 45 százaléka úgy véli, munkáját a következő öt évben a mesterséges intelligencia (AI) komolyan megváltoztatja, a válaszadók kevesebb mint negyede szerint pedig el is veszi, míg világszerte ez az arány 60, illetve 36 százalék – közölte az Ipsos 32 országra kiterjedő felmérése alapján a K&H Bank szombaton az MTI-vel.

