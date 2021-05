Ilyen az, amikor Kína tesz egy szívességet, aztán kér cserébe valamit

Kína globális gazdasági nyomulása számos olyan történetet szállított az elmúlt években, melyek alapján minimum vakmerőségnek tűnik az ázsiai nagyhatalommal való közösködés. Persze nem minden hitelezés fordul adósságcsapdába, de miután Magyarország a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításával, és most már a Fudan Egyetem betelepítésével is több százmilliárd forintos kínai kölcsönöket vesz fel, puszta elővigyázatosságból is indokolt megnézni, hogyan alakulhat egy Kínával közös gazdasági együttműködés akkor, amikor a legrosszabb forgatókönyv valósul meg.