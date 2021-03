Több ezren kerülhetnek az utcára a magyar boltoknál 

Cikkünk eredetileg laptársunknál, a Privátbankár.hu-n jelent meg.

Jövő hétfőig biztosan zárva tartanak a bevásárlóközpontok nem alapvető szükségletet kielégítő, zömmel magyar bérlők által üzemeltetett ruházati, cipő, elektronikai boltjai és egyes szolgáltató cégek egységei is, mint ahogy minden ilyen üzlet a városok sétálóutcáiban, főútvonalain és másutt is. Teljesen bizonytalan, hogy mikor nyithatnak ki ismét, sokkal valószínűbb, hogy csak húsvét után és akkor is eleinte csak korlátozott ideig vagy kevés vásárlót beengedve. Eleve nem sok vevőre számíthatnak, mert a háztartások költéseinek rangsorában - érthető módon - nem ezek a termékek vannak elöl.

Egyébként az összes bolt, benne a plázákban működők újranyitását március 20-án a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara is kérte a kormánytól, éppen az elbocsátásoktól tartva. A kormány most legalább a hét végéig nem engedi meg az újranyitást és a tomboló járványt látva vélhetően meghosszabbítja a korlátozásokat. A Magyar Orvosi Kamara hétfőn drámai hangú levélben a plázák azonnali bezárást kérte a kormánytól, s elképzelhető, hogy ennek eleget is tesz a kabinet. Ez viszont tovább nehezíti az érintett bérlők helyzetét.



Csordás Norbert, a Bevásárlóközpontok Bérlőinek Érdekvédelmi Egyesülete (BBÉE) szóvivője azt közölte lapunkkal, hogy a magyar divatáru és egyéb kiskereskedelmi, valamint vendéglátóipari vállalkozások közül egyre kevesebben tudják fizetni a bérleti díjakat. Már eddig is több hálózatnál voltak leépítések, de a még további zárvatartás miatt hamarosan nagy elbocsátási hullám indulhat. Az érintett kiskereskedelmi és vendéglátóipari cégeknél mintegy 100 ezren dolgoznak, illetve dolgoznának, ha lehetne - fűzte hozzá.

A ruházati boltok a legnagyobb vesztesek (fotó: Mester Nándor)

Utalt a lapuknak néhány hete adott értékelésére, miszerint egyre elviselhetetlenebb a cégek pénzügyi helyzete és a kilátástalanság azóta csak fokozódott.