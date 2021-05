Kissé csökkent az új fertőzöttek száma, elhunyt 71 beteg

Az állami tájékoztatási portál arról számolt be pénteken reggel, hogy 1190 az új fertőzöttek száma, ami mintegy 300-al kevesebb, mint az előző napon volt.Összességében a járvány kezdete óta már 796 390 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 18 901 volt a mintavételek száma, a pozitív tesztek aránya tehát 6,3 százalék volt, ami megfelel az elmúlt napok trendjének.

Elhunyt 71 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 041 főre emelkedett, vagyis ez a mutató még mindig igen magas, bár enyhe csökkenést látni az elmúlt napokban és 100 alá került ez a szám. Azt nem tudni ugyanakkor, hogy ez mennyire tartós tendencia.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 483 598 fő, közülük 2 626 857 fő már a második oltását is megkapta. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 608 891 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 158 458 főre csökkent. 2612 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 338-an vannak lélegeztetőgépen. Utóbbi szám némileg mérséklődött az előző napi 354-hez képest.

A portál szerint már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon.

A kórházi oltópontokon ma indul az SMS-ben értesítettek Pfizer-oltása is. Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Az újraindítás következő fokozata 5 millió beoltottnál várható – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be péntek reggeli nyilatkozatában.

144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált kapott csütörtökön SMS-t arról, hogy a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik mellett ők már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban. Az országos oltási munkacsoport döntése nyomán így a kedden érkezett Pfizer-szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható oltóanyag lefoglalható. A kórházi oltópontok május 14. péntek és május 18. kedd közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat.