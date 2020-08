Kiugróan sok koronavírusos beteg halt meg Romániában

Figyelembe véve azt is, hogy az utóbbi 24 órában az előző két hét átlagánál 30 százalékkal több (26 ezer) tesztet értékeltek ki, a szerdai adat sem cáfolja meg a járványügyi szakértők azon reményét, hogy most már stabilizálódott a napi esetszám, vagyis újabb tetőzéséhez közeledik a járvány Romániában.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!