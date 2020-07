Kiváló technokrata: új kormányfője van Franciaországnak

Emmanuel Macron hónapok óta kormányátalakításra készült. Most meglépte.

A holnapi nap is ugyanúgy jobboldali lesz, mint az előző

A kiváló technokrata hírében álló, ugyanakkor kényesebb politikai helyzeteket is megoldani képes Jean Castex kinevezése az ellenzék szerint arra utal, hogy Emmanuel Macron a következő két évben a korábbiaknál jobban előtérbe kíván lépni, és nem szeretné, ha egy ismert és népszerű személyiség, mint amilyen Edoaurd Philippe volt, árnyékot vetne rá.

