Koronavírus: 800 ezer plusz munkanélküli Franciaországban

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

"Ez jelentős sokk, amely (a leépítési hullám által) érintettek támogatására és segítésére kötelez" - fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy a kormány a kijárási korlátozások idején átvállalta, illetve kiegészítette a kényszerszabadságra küldött munkavállalók fizetését, képzési támogatásokat irányozott elő, és a vállalkozások járulékainak csökkentését is bejelentette.

"Az a becslésünk, hogy a következő hónapokban 800 ezer munkahely szűnik meg, azaz az összes munkahely 2,8 százaléka" - mondta a tárcavezető a nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága előtti meghallgatásán. A miniszter a módosított költségvetési törvény harmadik tervezetét mutatta be, amely az idénre 11 százalékos gazdasági visszaeséssel számol.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!