Koronavírus: csak 5 beteg hunyt el

A hétfő reggel publikált hivatalos közlés szerint 156 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 538 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Ez fele az elmúlt napok statisztikáinak, hiszen jellemzően 3-400 új esetet regisztráltak korábban a hatóságok.

Elhunyt 5 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 733 főre emelkedett (5 halottnál kevesebb a második hullám legelején, szeptember elején volt). A gyógyultak száma jelenleg 700 236 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 74 569 főre csökkent. 981 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 110-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 146 949 fő, közülük 3 611 690 fő már a második oltását is megkapta. Ezúttal ismét a második oltásukat megkapók száma nőtt jelentősebb mértékben.

Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.