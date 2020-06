Koronavírus: Horvátországból hazatérve sem kell már karanténba vonulni

A friss kormányrendelet szerint pénteken 8 órától déli szomszédainktól hatósági házi karantén nélkül utazhatnak be a személyforgalomban a magyar állampolgárok.

Mint az a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, az operatív törzs ügyeleti központja folyamatosan elemzi a járványügyi adatokat, valamint a szomszédos országok intézkedéseit, és indokolt esetben javaslatot tesz a hatósági intézkedések enyhítésére vagy felfüggesztésére. A sorban a következő Románia lehet, amelynek miniszterelnöke szerint hétfőtől várhatóan nem kell otthoni vagy hatósági elkülönítőben kivárnia a betegség lappangási idejének leteltét annak, aki Magyarországról érkezik Romániába. Nem kizárt tehát, hogy erre válaszként a kormány a Romániából Magyarországra érkező hazai állampolgárokat is mentesíti a karantén alól.

A koronavírus-járvány csillapodásával a kormány az utazási korlátozásokat is sorra enyhíti. Már eddig is karantén nélkül lehetett beutazhatni Magyarországra a magyar állampolgároknak Csehországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és Szlovéniából, s ma 8 órától e kör Horvátországgal - a hazai turisták talán legkedveltebb nyaralócélpontjával - egészül ki.

