Koronavírus: ilyen még nem történt vidéken az adatok alapján

A parlament jövő héten szavaz a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség fenntartásáról szóló törvényjavaslatokról. A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudtuk kerülni és fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a koronavírus továbbra is itt van és fertőz.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása.

Ezzel párhuzamosan Budapesten nem volt új gyógyult beteg, számuk akárcsak tegnap 1178 volt. Vidéken pedig négy nap óta most először történt haláleset a vírussal összefüggésben.

Ugyanakkor rendkívüli adat is napvilágot látott, ha a területi napi új esetszámokat nézzük, akkor azok közlése óta nem volt példa arra, hogy vidéken egyetlen új fertőzöttet se találjanak. Budapesten 3, Pest megyében 2, vidéken pedig 0 új beteget diagnosztizáltak.

