Koronavírus: kedvezőek az üzletek két hónapja tartó ellenőrzésének tapasztalatai

A fogyasztóvédelmi hatóság többek között az üzlethelyiség méretével arányos létszámkorlátozások betartását, a vásárlóterek és a bevásárlókocsik folyamatos fertőtlenítését, a vevőknek szánt kézfertőtlenítők kihelyezését kéri számon az üzemeltetőkön.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársai eddig összesen 3 370 üzletben fordultak meg. 433 kereskedelmi egység esetében tapasztaltak jogsértést, így a kifogásolási arány 13 százalék alatti. A leggyakrabban a kézfertőtlenítőt nem biztosították a vásárlóik számára a boltok. A mulasztáson ért üzletek több mint fele, 54 százaléka már az ellenőrzés alatt pótolta a feltárt hiányosságot.167 kereskedelmi egységnél az utóellenőrzés is megtörtént, a szakemberek második látogatásukon jellemzően nem találtak kifogásolnivalót. Három Csongrád-Csanád megyei pékség esetében azonban továbbra is fennállt a korábban megállapított jogsértés. A szabályok megszegése miatt az üzemeltető vállalkozásra 200 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki."A két hónapja zajló fogyasztóvédelmi ellenőrzések azt mutatják, hogy az üzletek tisztában vannak a jogszabályi előírásokkal, megfelelően gondoskodnak azok betartásáról és betartatásáról, együttműködőek az esetleges hibák javításában" - összegezte az eddigi tapasztalatokat a miniszterhelyettes. "A kormány többféle támogatással is meghálálja a kereskedők példás helytállását a járványhelyzetben. A Vállalkozások munkaerő támogatása programban egy új álláskereső feltétele esetén fél évre akár 600 ezer forintot kaphatnak a cégek, az igénylők több mint ötöde a kereskedelmi szektorból került ki. Az ágazat önfoglalkoztatói is részesülhetnek az újraindulás megkönnyítését szolgáló egyszeri, 219 ezer forintos kompenzációból" - tette hozzá Schanda Tamás.