Koronavírus-körkép Londontól Zágrábig

A járványügyi intézkedések első enyhítéseként vasárnap, 42 nap után először kimehetnek az utcára a 14 év alatti gyerekek. Felnőtt kísérettel naponta egy órát lehetnek a szabadban, otthonuktól legfeljebb egy kilométeres távolságra. A játszóterek használata továbbra is tilos. Pedro Sánchez miniszterelnök korábban azt közölte, hogy reményei szerint május második felében "a lehető legnagyobb elővigyázatossággal", lassan és fokozatosan elkezdhetik feloldani a korlátozásokat.

A járvány egyik gócának tartott madridi autonóm közösségben már második napja száz alatt van a halálozás. Az elmúlt egy nap során 83-an veszítették életüket, összesen pedig 7848-en. A regisztrált fertőzöttek száma 62 510, amelyből 784 a napi új eset. A gyógyultak száma 34 902, 690 pácienst az elmúlt egy napban nyilvánítottak ismét egészségesnek. A járvány mérséklődése miatt a tartományban elkezdték bezárni az úgynevezett karanténhoteleket, amelyekben orvosi felügyelet mellett lábadozhattak a kevésbé súlyos állapotú páciensek. A 13 szállodából kettő fejezte be működését szombaton.

Spanyolországban az elmúlt napban ismét 378-an veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében, annak ellenére, hogy a járvány terjedése továbbra is lassul - jelentette a spanyol egészségügyi minisztérium szombaton. A szaktárca tájékoztatása szerint ezzel már két egymást követő napon 400 alá csökkent a halálos áldozatok száma, pénteken 367-en, csütörtökön még 440-en hunytak el.

A nagy-britanniai járvány egy hét alatt csaknem ötezer új halálos áldozatot szedett a múlt szombati adatismertetésben szereplő 15 464 elhunyt beteghez képest. Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója nemrég egy sajtóértekezleten még azt mondta: ha a járvány halálos áldozatainak számát sikerül húszezer alatt tartani, az nagyon jó eredmény lenne. Anthony Costello, a University College London egyetem egészségügyi kutatóintézetének igazgatója a londoni alsóház minapi meghallgatásán azonban nem zárta ki, hogy Nagy-Britanniában akár 40 ezer halálos áldozata is lehet a Covid-19 járványnak.

A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában meghaladta a húszezret az új koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. Az egészségügyi minisztérium bejelentése szerint az elmúlt 24 órában 813 halálesetről számoltak be a brit kórházak. Ez azt jelenti, hogy az országban eddig 20 319-en haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségben.

