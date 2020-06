Kötelező maszkviselés: jövő héten még biztosan marad

És az is biztos, hogy nem változik a kata fix adója. Gulyás Gergely miniszter válaszai kérdéseinkre.

A monetáris tanács a héten mérsékelte idei növekedési előrejelzését, 0,3-2 százalékra korrigálva, ami azonban még mindig jóval optimistább, mint a kormány hivatalos -3 százalékos terve (illetve bármelyik piaci elemzőé).

Ennek ellenére van olyan kormánytag, aki szerint idén tényleges növekedésre is képes lehet a magyar gazdaság - derült ki kérdésünkre a mai Kormányinfón. Más kormánytagok pedig még a Pénzügyminisztériumnál is pesszimistábbak. Gulyás Gergely szerint ez is bizonyítja, hogy milyen nehéz megbecsülni a gazdasági kilátásokat jelen helyzetben. Nehéz például megítélni, hogy a gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtési állami támogatások milyen időtávon hasznosulnak.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. (MTI/Soós Lajos) Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón. (MTI/Soós Lajos)

Az elmondottak mindenesetre azt bizonyítják, hogy továbbra sem zárult le a kormányon belüli vita az elérhető gazdasági növekedésről. A miniszter szerint amennyiben lesz második hulláma a járványnak, akkor le lehet mondani a tényleges növekedésről.

Más témában is kérdeztünk, így a járványüggyel kapcsolatban arról, meddig kell még maszkot hordani a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban. Egész myáron velünk marad ez az intézkedés? Gulyás Gergely erre azt válaszolta, hogy az operatív törzs hetente ülésezik, egyelőre azt tudják biztosan, hogy a jövő hétig biztos él a maszkviselési előírás. Jósolni nem akart a továbbiakat illetően, de világossá tette, hogy a kormány csak a valóban szükséges időre tartja hatályban a korlatozást.

Végül pontosításokat kértünk a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) tervezett módosításáról. A lényeg:

a módosítások 2021-től lépnek hatályba, nem változik a fix tétel (vagyis marad a havi 50 ezer forint, és nem emelkedik 65 ezerre 6 millió forint bevétel felett, ahogy az a sajtóban megjelent).

A miniszter szerint a javaslat nem terjed ki a hatósági ellenőrzés fokozására, arra a Pénzügyminisztérium adhat utasítást a NAV-nak.

Továbbá kérdésünkre - a változás több tízezer ember nettó jövedelmét csökkentheti, ha kata helyett munkaviszony szerint kell adózniuk, ez lenne az ára a piactisztításnak? - azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos a nettó összeg csökkenése, mert sokan a katával sem kerestek többet, mint mikor még bért kaptak, jövőre pedig lendületes gazdasági növekedéssel számolnak, ami magával húzhatja a fizetéseket is. Hozzátette, elsősorban a nagy foglalkoztatóknál - példaként biztosítótársaságot említett - terjedt el, hogy munkaviszonyt lepleznek a katával.