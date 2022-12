Különleges évösszegző: mindent vitt nálunk az ukrán háború

Hű olvasóink megszokhatták már, hogy szombatonként A hét videója rovatunkkal jelentkezünk; noha ez az anyagunk épp pénteken jelenik meg. Mivel a 2022-es évet lapcsoportunknál akár az újítások évének is joggal nevezhetnénk, A hét videója is ráncfelvarráson esett át. Most már ugyanis nemcsak az adott témában jártas kollégánk foglalja össze a legfontosabbakat nézőinknek, hanem akár ketten is Izsó Márton kollégánk kamerája ülnek, de több alkalom is volt, amikor egy-egy külső helyszínen - vagy akár tankolás közben - születtek meg ezek a videós anyagok.

Mivel rendre igyekszünk az adott hét kiemelkedő történéseit feldolgozni ilyen formában, kíváncsiak voltunk arra, hogy melyek voltak a legnézettebb videóink, ami egyúttal azt is megmutatja, mi volt az a téma, ami önöket a legjobban érdekelte. Az eredmény még bennünket is meglepett, hiszen a jelek szerint mindent vittek a háborús tematikájú videós anyagaink, azok közül is azok, amelyeken Káncz Csaba geopolitikai szakértőnk készített. Mutatjuk is sorban!

A legnézettebb anyagunk rögtön a háború kitörését követő napon készült el, így annyira nem meglepő, hogy kiemelkedő érdeklődés övezte az alábbi anyagunkat:

Kapcsolódó cikk Már Ukrajna sem elég – Moszkva célba vette Moldovát - A hét videója Az európai biztonságpolitikai rendszer alapjaiban rendült meg. Káncz Csaba videóinterjúja

A második legnézettebb anyagunk is Káncz Csaba nevéhez fűződik, ám ez még a háború kitörése előtt készült el egy hónappal. A nézettsége érthető, hiszen a szomszédunkban lévő országban zajló egyáltalán nem nyugtató eseményekről volt szó benne.

Kapcsolódó cikk Washington már a gerillaháborút tervezi az ukrán városokban – A hét videója Washington már egy ukrán gerillaháború támogatására sző terveket. A stratégia autonómiát kóstolgató EU számára az orosz-ukrán konfliktus most úgy jött, mint ablakos tótnak a hanyattesés. De mik Putyin stratégiai céljai az ukrán válság kirobbantásával?

A dobogónk harmadik fokán megtörik a geopolitikai szakértőnk egyeduralma. A háború mellett az év második kiemelkedő témáját jelentették az ársapkák, különösen az üzemanyagok árára tett. Ezzel kapcsolatban már a nyári hónapokban nagy kérdés volt, meddig lehet fenntartani azt (ma már tudjuk, december elejéig). A témáról energetikai szakírónk, Király Béla készített egy videót, melyben közérthető módon foglalta össze, mit is kell tudni az ársapkáról és az üzemanyag-piacról:

Kapcsolódó cikk Ezért kell majd mindenkinek piaci árat fizetni a kutaknál - A hét videója Az olajszállítás kérdését sikerült végül rendezni, ám kérdéses, hogy meddig marad az árstop. A hét videója.

Kiemelkedő esemény volt egész évben Orbán Viktor uniós csatározása, ezzel kapcsolatban április elején külpolitikai újságírónk, Wéber Balázs foglalta össze a hazai parlamenti választás után történteket. Emlékezhetünk: miután kiderült az újabb Fidesz-győzelem, Ursula von der Leyen egyből elindította a jogállamisági eljárást hazánkkal szemben.

Kapcsolódó cikk Döntött Brüsszel, veszélyben az uniós pénzek – A hét videója Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a héten épp arról beszélt, hogy főleg az antikorrupciós reformról nem tudnak megegyezni.

A dobogó ötödik fokára egy július végi anyagunk került, melyben Káncz Csaba Putyin Európát és Németországot érintő mestertervéről értekezett.

Kapcsolódó cikk Putyin mesterterve a német gazdasági hatalom megrendítésére - A hét videója A Kreml azt reméli, hogy az energiahiány nacionalista reakciókat vált ki, és ez aláássa az Európai Unió kohézióját.

Az első tízbe egyébként befért még az összeomló forintról készült szeptemberi videónk, egy novemberi, melyben az állampapírokról és a pénzünkért kapott kamatokról esett szó, de a legfrissebb konvergenciaprogramot értékelő videónkat is nagy érdeklődés övezte.