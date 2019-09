Olyan sokba kerül a Lánchíd felújítása, hogy nem marad pénz a Váralagútra

Bizonytalan időre elhalaszthatják a Várhegy alatti alagút felújítását. A Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Váralagút felújítására júliusban kiírt, majd kétszer is módosított tender beadási határideje hétfő délután jár le. Ezt követően a szokásokhoz híven rögtön ki is bontják a beérkező pályázatokat.

Az Mfor információi szerint azonban nem sok meglepetés érheti a tenderbontókat. Sőt, úgy hírlik, már a győztes is megvan. A Fidesznél és a fővárosnál is egyaránt jól fekvő, a hármas metró rekonstrukciójában is szerepet kapó Strabag újíthatja fel a Lánchidat és a 2-es villamos pesti hídfője alatti villamospályáját és aluljárót, míg az alagút rekonstrukcióját Szíjj László cége, a Duna Aszfalt kaphatja.

A hídfelújítási munkába a pályázaton állítólag szintén induló Hídépítő-csoportot is bevonhatják majd alvállalkozóként, részben a feladat nagysága, részben a pályázati eredmény megtámadásának elhárítása okán. A cégcsoporthoz tartózó Hídépítő Zrt. jelenleg a komáromi új Duna-hidat építi a Mészáros és Mészáros Kft.-vel.

A felújításért kért ár viszont sokkolhatja Tarlós István főpolgármestert. (Már a hármas metró tenderénél is kartellt kiáltott.) A tender szakmai előkészítőit és az építőipari szakembereket már kevésbé, hiszen a pályázat meghirdetése óta hangoztatják, hogy kevés lesz a Fővárosi Közgyűlés által beruházásra biztosított 17,4 milliárd forint, amihez ugyan a kormány 7 milliárd forint állami támogatást adott, bár ebből később egymilliárdot visszavont a járdaszélesítés elmaradása miatt. Ahogy azt korábban megírtuk a járdaszélesítésről nem az autósbarátság, hanem műszaki, illetve pénzügyi okok miatt mondott le a városvezetés. Az előzetes terheléses vizsgálat során kiderült, hogy a szélesítés miatt olyan sok extramunkát kellene elvégeztetni, ami kifizetethetlenül megdrágítaná a kivitelezést. De járdaszélesítés nélkül is nagyon drága lesz.

Az Mfor információi szerint a két munkát együtt 34-35 milliárdért vállalnák, vagyis másfélszer többet kérnek, mint a rendelkezésre álló 23,4 milliárd forint. A fővárosi önkormányzatnak viszont nincs 12 milliárd forint tartaléka és hitelt sem akar már felvenni.

Tarlós István főpolgármester vélhetőleg újra megpróbál kikuncsorogni némi extra állami támogatást. Kérdés, hogy Orbán Viktor kormányfő megadja-e. S ha igen mit kér cserébe, illetve mi történik akkor, ha nem Tarlós Istvánt választják meg az októberi önkormányzati választásokon. Hosszas alkudozásra azonban nincs idő. A Lánchíd felújítása nem halasztható tovább az átkelő rohamosan romló állapota miatt. Így a városvezetés várhatóan kettébontja a Lánchíd és a Váralagút felújítását és az utóbbi tenderrészt eredménytelennek nyilvánítják és bizonytalan ideig elhalasztják, hogy nekiláthassanak a hídfelújításnak. Abban bíznak, hogy az alagút nélküli megrendelésre elég lesz a 23,4 milliárd.

Az alagutat tehát csak a Lánchíd rekonstrukciójának végeztével zárnák le. Így Tarlós István korábbi tagadása ellenére nagyon valószínű, hogy a híd és az alagút - az időben eltolódó munkák miatt - akár 5 évig is le lehet zárva. Előbb a híd, utána az alagút. Mire a híd átfogó javításával végeznek, addigra az alagút is olyan állapotba kerül, hogy nem lesz tovább halasztható a munka. Kérdés, hogy mikor kezdhetnek hozzá.

A szakemberek már korábban is tarthatatlannak tartották a Lánchíd és az alagút forgalom előli lezárásának kormányhatározatban rögzített 18 hónapos határidejét.

Az Mfor-nak a beruházásra rálátó, névtelenséget kérő forrása az átkelő felújításához készült dokumentáció ismeretében legkevesebb két évre tette a hídrekonstrukció forgalomkorlátozással együtt járó idejét, de még ez is legfeljebb akkor lenne elég, ha folyamatosan, éjszaka és hétvégén is dolgoznának a kivitelezők. Csakhogy ehhez kevés a kapacitás, még akkor is, ha a pályázók alvállalkozóként besegítenek egymásnak.

A tenderre rálátók egyelőre nem ezen izgulnak. Sokkal inkább tartanak Orbán Viktor haragjától. Elméletileg az is lehetséges, hogy az egész tendert érvénytelennek nyilvánítják és újat írnak ki, kisebb ajánlati árban bízva. Csakhogy a szakemberek szerint a híd állapota túljutott az időbeli manőverezés lehetőségén. Minél előbb hozzá kell látni. De az ezzel együtt is valószínű, hogy a pályázat eredményét csak a választások után hirdetik ki és Orbán Viktor annak eredménye szerint ad vagy nem ad újabb támogatást.

A 18 hónapos forgalomkorlátozás elnyújtását viszont aligha tudják letolni a kormányfő torkán. Így az várhatóan csak menet közben "derül ki". Így lesz szerződésmódosítás akár többször is, akár áremeléssel.

A BKK az Mfor ütemezés tarthatóságát firtató korábbi kérdésére lakonikus egyszerűséggel azt válaszolta, hogy a közúti forgalom korlátozására vonatkozó maximum 18 hónapos lezárás „szerződéses előírás”, a felújítás időtartama 30 hónap. Tehát már a híd rekonstrukcója is legalább 2,5 év. Ugyanennyi időt terveztek be a Várhegy alagút renoválására is. Ez együtt alaphangon 5 év.

A Lánchíd felújítása a BKK ütemterve szerint 2019 őszén kezdődött volna. De akkor még augusztusi tenderzárással és megfelelő ajánlati árral számoltak. A tervezettnél várhatóan még hosszadalmasabb alkudozás és egyeztetés hónapokig is elhúzódhat. A rendelkezésre álló forrás ugyanis nagyon szűkös. A Fővárosi Közgyűlés május végén 23,4 milliárd forintban határozta meg a Lánchíd, az alagút és a pesti villamos-közúti aluljáró felújításának költségkeretét. A híd és a kapcsolódó műtárgyak felújításához 6 milliárdot ad az állam, 14,7 milliárd forintot tesz ki az EIB (Európai Beruházási Bank) hitele és csak a többit teszi bele a főváros.

A feszített ütemterv jelentősen megdobhatja az árat, miközben a felújítás eleve alulbecsült költségkerete két éve csaknem változatlan. Holott azóta jócskán meglódultak az építőipari árak: 2018-ban átlagosan 9,5 százalékkal emelkedtek a KSH adatai szerint, ilyen árnövekedésre pedig 2001 óta nem volt példa. Ezt az eleve magasabb kiindulóárat növelik tovább az előre nem kalkulált vagy éppen alulbecsült tételek.

A rekonstrukció egyébként nem terjed túl az eredeti állapot visszaállításán. Holott az első tervekben még benne volt többek között a híd erőteljes forgalomcsillapítása.

A költségek folyamatos faragása és a műemlékvédelem rigorózus változtatásellenessége okán azonban az erre vonatkozó ötletek mind kiestek. Így tízmilliárdokért minden marad a régiben, igaz, rendbe téve. De az is eltartott csaknem két évtizedig, hogy idáig eljussunk.

A híd felújítását már 2002-ben tervbe vette a városvezetés. Az átkelőt utoljára 1986 és 1988 között javították, de átfogó rekonstrukció nem történt. Ráadásul a felújításkor használt anyagok – festékek, szigetelés, burkolatok – azóta úgy megkoptak, hogy már nem garantálják a teherhordó szerkezetek védelmét. A Lánchíd vasbeton pályalemezéről már évekkel ezelőtt megállapították, hogy súlyosan károsodott. Ez később bizonyítást is nyert, amikor az egyik vaslemez beszakadt egy autó alatt. De már ez előtt egy évvel beismerték: „a Lánchíd állapota a műszaki-szakmai fogalomrendszer szerint kritikus, így az átfogó felújítás nem halogatható tovább”. Ehhez képest tavaly sikerült kiírni a kivitelezői tendert, amit azután a járdaszélesítés elhagyása miatt visszahívtak és idén júliusban írták ki újra. Most pedig a vártnál is drágább kivitelezői ajánlatot kell lenyomni a döntéshozói torkokon.