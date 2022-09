Lecsengőben lenne a legújabb Covid-hullám?

Szokásos módon szerdán közölte a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírusjárvánnyal kapcsolatos heti összesítő adatait. Az elmúlt hét napban 11 392 új fertőzöttet igazoltak, így a gyógyultnak minősített személyekkel együtt a múlt héthez képest kicsit csökkent az aktív fertőzöttek száma, most 32 464 ilyet tartanak nyilván.

Elhunyt viszont 46 koronavírusos beteg, és emelkedett a kórházban ápoltak száma is, a múlt heti 909 után jelenleg 1166 beteget ápolnak kórházban, közülük 18-an vannak lélegeztetőgépen.

Bár az országban már elérhető a Pfizer újabb fejlesztésű, az omikron-variáns ellen nagyobb védelmet ígérő oltóanyaga, az oltottak száma: az elmúlt hét napban összesen 4 147 ember vette fell a negyedik oltást, így most 344 798-en vannak, akik már négyszer is beoltatták magukat. Az oltás továbbra is felvehető időpontfoglalással, illetve péntekenként anélkül is az oltópontokon.