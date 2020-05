Legalább 60 százalékot zuhan idén a hazai rendezvénypiac

A Maresz elnökének értelmezése szerint az a kormányzati könnyítés, amely júniustól engedélyezi a kétszáz fős esküvők megtartását, logikusan vonatkozhat más, hasonló létszámú rendezvényekre is. Ha ez helytálló, akkor elindulhatnak a tréningek, kisebb szemináriumok, csapatépítők, amelyek sok cégnek adnak munkát.

Ganczer Gábor - aki a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója is - elmondta: a teljes ágazat (beleértve a partnerszolgáltatásokat, mint a hangtechnika, világítás, standépítés, catering stb.) 600 milliárd forintot közelítő idei kiesését az magyarázza, hogy a veszélyhelyzet márciusi kihirdetésekor azonnal leállt a rendezvényszervezés, a korlátozások pedig e területen maradnak a legtovább érvényben.

