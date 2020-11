Lemondott az egyik főpolgármester-helyettes

Dorosz Dávid lemondásának nem volt előjele, egy évvel a 2019-es választás után - amikor az ellenzéki erők teret kaptak a politikájuk gyakorlati megvalósítására - nehezen indokolható a döntése. Tény, hogy az Orbán-kormány látványos Budapest-ellenes politikát folytat, ideértve a járványhelyzettel indokolt forráselvonást (gépjárműadó teljes központosítása, a szolidaritási hozzájárulás és a már említettt vízszolgáltatási közműadó emelése), de ezeket a politikai csatákat meg kell vívni, nem elugrani előlük. A Párbeszéd Magyarország politikusának elhatározása akkor nyer értelmet, ha fontos pozíció betöltésére van esélye egy esetleges kormányváltás esetén. A mi olvasatunkban Karácsony Gergely reagálása is a döntéssel kapcsolatos kételyeket erősíti, mert mint írta: "...nehéz szívvel, de a kormányváltás fontosságának tudatában, sok beszélgetés után úgy döntöttem, elfogadom Dávid lemondását."

A kivéreztetésre a vízszolgáltatási közműadó emelését hozta fel példaként. Erről ezt írta: "csak ezen a héten négy és félszeresére emelték a Főváros Vízművek által fizetendő vízszolgáltatási közműadót, amelynek így évente 3,2 milliárd különadót kell fizetnie. Ez a példa önmagában is bizonyítja: minden szakmai eredmény mellett politikai választ kell adni az újabb és újabb, egyre aljasabb kormányzati támadásokra, Budapest és általában az önkormányzatok kivéreztetésének romboló politikájára."

Az elmúlt egy évben így is néhány illúziónkat elvesztettük, a kormány nem csak gáncsol, de a kivéreztetés és ellehetetlenítés politikáját folytatja velünk szemben . Ilyen körülmények között még büszkébbek lehetünk az elért eredményekre. Budapest már ma is zöldebb és igazságosabb, mint egy évvel ezelőtt volt.

Dorosz Dávid a közösségi oldalán jelentette be, hogy benyújtotta lemondását a főpolgármester-helyettesi tisztségéről Karácsony Gergely főpolgármesternek, év végi hatállyal. Dorosz a klímavédelemi és fejlesztési feladatokért felelt az önkormányzatban.

