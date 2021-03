Lengyelországban már 46 ezren haltak meg a járvány miatt

A világon 118 006 153 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 619 676, a gyógyultaké 66 838 291 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint csütörtök reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 117 556 326 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 2 610 135, a gyógyultaké 66 621 209 volt - közölte a koronavirus.gov.hu állami portál.

Most is utaltak rá, hogy szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

Sok országban igyekeznek felpörgetni az oltásokat (fotó: MTI) Sok országban igyekeznek felpörgetni az oltásokat (fotó: MTI)

A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 29 152 716 fertőzött volt eddig a napig, és közülük 529 203-an meghaltak. Indiában 11 262 707 fertőzöttet, közülük 158 063 halálos áldozatot és 10 920 046 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 11 202 305 fertőzöttről, 270 656 halálos áldozatról és 9 921 994 gyógyultról tudni.

Oroszországban 4 302 726-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 88 773-ra, a gyógyultaké pedig 3 901 134-re emelkedett. Az Egyesült Királyságban 4 247 879 a fertőzöttek száma, és 125 222-en haltak meg a betegségben. Franciaországban 4 022 400 fertőzött és 89 707 halálos áldozat szerepel a nyilvántartásban. Spanyolországban 3 178 442 fertőzöttet és 71 961 halálos áldozatot regisztráltak. Olaszországban 3 123 368 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 100 811, és 2 535 483-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Németországban 2 541 781 a fertőzöttek száma, 72 858 a halottaké, 2 340 473-an meggyógyultak.

Lengyelországban 1 828 313 a regisztrált fertőzöttek, 45 997 a halálos áldozatok és 1 507 905 a meggyógyultak száma.Ukrajnában 1 465 265 fertőzöttet, 28 925 halálesetet és 1 249 309 gyógyultat tartanak számon.

Törökországban 2 821 943 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 29 227. Kolumbiában 2 285 960 fertőzöttet és 60 773 halálos áldozatot tartanak nyilván.Argentínában 2 169 694 a fertőzöttek és 53 359 a halottak száma.Mexikóban 2 144 486 az igazolt vírusbetegek és 192 491 a halottak száma.

Iránban 1 715 162 fertőzöttet, 60 928 halálesetet és 1 464 268 gyógyultat tartanak számon. A Dél-afrikai Köztársaságban 1 524 174 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 51 015-en meghaltak, 1 445 979-en pedig felgyógyultak. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 101 194 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4839 halálos áldozatot és 95 923 gyógyultat.