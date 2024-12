Lesz még a benzinárban idén fordulat?

A mögöttünk hagyott héten nem volt érzékelhető árváltozás a hazai üzemanyagpiacon. A gázolaj ugyan egy forinttal csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult, ám ezek nem olyan változások, amelyek akár különösebb örömre vagy elkeseredésre okot adnának.

A stabil árak az uniós rangsorban is visszaköszönnek. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a magyar benzinárak a közösségi trendeknek megfelelően mozogtak. Az összeállítás szerint a hazai árak helyezése ezen a héten sem változott, így most is kilenc olyan ország volt, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára.

Miután az uniós rangsorban nem változott a magyar pozíció, ez előrevetíti, hogy a régiós helyzetünk is stabil maradt. Közép- és Kelet-Európában ezúttal is öt olyan országot találunk (Bulgária, Csehország, Románia, Lengyelország és Szlovénia), ahol a hazainál alacsonyabb a benzin átlagára.

A KSH által készített kísérleti statisztika is hasonló képet fest, mint amiről az Mfor Üzemanyagár-figyelő hétről-hétre beszámol. Az EU Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára november hónapban 610 forint volt, ami 4 forinttal, 0,7 százalékkal alacsonyabb volt a szomszédos országok 614 forintos átlagértékénél, áll a KSH anyagában. A régió országaiban a novemberi átlagár 595 forint volt, a magyar ár 2,5 százalékkal, azaz 15 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 13 forinttal nőtt a 95-ös benzin átlagára Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag szintén 13 forinttal növekedett.

Talán meglepő, de a benzinnel szemben a gázolaj uniós összevetésben relatív olcsóbbá vált, miközben a hazai kutaknál, ahogy azt fent írtuk, nem volt árváltozás. Itt ugyanis két helyet sikerült javítani az uniós rangsorban, így ezúttal 11 olyan ország volt az EU-ban, ahol alacsonyabb az átlagár, mint nálunk.

Nemcsak uniós szinten, hanem a régióban is javult a magyar pozíció. Így ennél az üzemanyagtípusnál is öt olyan országot találunk, ahol a magyarországi áraknál olcsóbban tudunk tankolni.

A KSH elemzése szerint a dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 624 forint volt, ami 2 forinttal, 0,3 százalékkal alacsonyabb volt a szomszédos országok 626 forintos átlagértékénél. A 601 forintos régiós átlagárat 23 forinttal, 3,8 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag átlagára Magyarországon. Az előző havi adathoz képest 21 forinttal nőtt a gázolaj havi átlagára Magyarországon. A szomszédos országokban megfigyelt átlagár szintén 21 forinttal, a régiós pedig 19 forinttal növekedett az októberi adathoz képest.

Magasan ragadnak az árak vagy lesz még áresés?

Fotó: Depositphotos

Az olaj áresése segíthet

Az üzemanyagárak szempontjából – ahogy arról rovatunkban rendszeresen írunk – az olaj ára és a forint árfolyama döntő fontosságú. A forint árfolyama a korábbi hetekkel ellentétben a mögöttünk hagyott napokban kiegyensúlyozott volt, csak egy szűk sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a dollárral szemben. A Brent olaj határidős jegyzése 71,50 dollárra esett hordónként, így az Európában irányadó olajfajta a héten 1,5 százalékkal olcsóbb lett.

Friss árfolyamokat laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán találhat, részletes elemzéseiket pedig itt olvashat.

A héten kis mértékben csökkentek az olajárak, miután az elmúlt napokban újra a gyenge kereslet került a középpontba. Ennek hátterében pedig az áll, hogy az OPEC+ csoport elhalasztotta a tervezett kínálatbővítést és 2026 végéig szeretnék kiterjeszteni a kitermelés nagyobb mértékű csökkentését.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete csütörtökön közölt, áprilisig három hónappal kitolták az olajkitermelés növekedésének kezdetét, miközben egy évvel, 2026 végéig meghosszabbították a megszorítások teljes feloldását. A kommentárok szerint az OPEC+ azért fogja vissza továbbra is a kitermelést, mert a globális kereslet lassulása – különösen Kínában – és a másutt növekvő kitermelés miatt összességében komoly áresés volt tapasztalható.

A Brent az elmúlt hónapban nagyrészt egy szűk 70-75 dolláros hordónkénti sávban maradt, mivel a befektetők a gyenge kínai kereslet és a közel-keleti geopolitikai kockázatok növekedése között őrlődtek. Az OPEC döntését követően jelent meg a Morgan Stanley elemzése, az amerikai befektetési banki óriás a hordónkénti 66-68 dollárról 70 dollárra emelte a jövő évi előrejelzését.

A jövő héten a magyar inflációs adat hatással lehet a forint mozgására, de a nemzetközi piacokon is számos fontos makrogazdasági adat érkezik majd. Ezek a devizapicokon, vagy akár az olaj jegyzésénél is érdemi ármozgást hozhatnak. Így nagyon nehéz előre megjósolni, hogy milyen ármozgások jönnek a hazai kutaknál.

Ha nem lesz komoly ármozgás sem az olaj, sem a forint jegyzésénél, akkor kisebb mértékű árcsökkenés jöhet a magyar üzemanyagok árában. A historikus minták alapján megfigyelhető, hogy az év végén a pénz és tőkepiacokon tapasztalható kisebb likviditás miatt olykor hevesebb mozgások alakulhatnak ki. Ugyanakkor az olajtársaságok ezeket igyekeznek valamelyes kisimítani, az Mfor Üzemanyagár-figyelő tapasztalatai szerint. Így könnyen lehet, hogy az előttünk álló héten sem látunk majd komolyabb ármozgást a benzinkutakon.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.