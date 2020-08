Lövések dördültek a Fehér Háznál, félbeszakították Trump sajtótájékoztatóját

Mindenki benne volt: tudott róla Obama elnök, Joe Biden, az alelnök, James Comey, az FBI vezetője és a hírszerzés vezetői is. Ilyesmi talán még soha nem fordult elő korábban az amerikai történelemben, és nem szabad megengedni, hogy még egyszer megtörténhessen

A sajtókonferencián egyébként Trump tájékoztatást adott a koronavírus-járványról, és - újságírói kérdésre válaszolva - kitért arra, hogy az immár nyilvánosságra hozott dokumentumok is bizonyítják, hogy a 2016-os választási kampány idején az Obama-adminisztráció megfigyelte, lehallgatta őt és a munkatársait.

Az Associated Press szerint a gyanúsított súlyos sérüléseket szenvedett, a hatóságok pedig vizsgálják, hogy van-e mentális betegsége.

A Financial Times úgy tudja , hogy

- fogalmazott Trump az újságíróknak az MTI szerint. Hozzáfűzte, hogy a titkosszolgálat "uralja a helyzetet". Az elnök egyúttal köszönetet is mondott a szolgálatnak a "gyors és hatékony" fellépésért.

Később kiderült, hogy lezárták a Fehér Ház környékét, és kívülről bezárták a sajtótájékoztatónak helyet adó terem ajtaját is.

