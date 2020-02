Luxuskvártély milliókért – itt laknak a focisztárok I.

Képzeld el, hogy huszonéves férfi vagy, de még sosem volt lakásod. Sok csajod van, de gyakorlatilag szingli vagy. Hirtelen egy olyan városba költözöl, ahol még sosem jártál, de megengedheted magadnak, hogy azt a házat (vagy házakat) vedd meg, amelyiket akarod. Nem tudod, hogy kilenc hónapra maradsz, vagy egy egész életre. És mindig megbámulnak az emberek, amikor kihajtasz a ház kapuján.

Agresszív kutya, hatalmas sportkocsi

Míg egy átlagember aligha kerül ilyen helyzetbe élete során, a futballvilág agyonfizetett sztárjainak ez a mindennapi valóság.

A Financial Times riportjában azt járta körbe, hogyan választanak lakást ezek a játékosok, mi a fontos számukra, és egyáltalán, hogyan gondolkodnak erről a kérdésről.

Peter Crouch volt angol válogatott szerint ilyen volt egy átlagos focista háza a 90-es évek közepéig. Aztán egyre több pénz áramlott a futballba a televíziós közvetítések jogdíjaiból, és így egyre nőtt a játékosok lakásbüdzséje, mégha ez eleinte bizonyos keretek között maradt is.



Három hét egy matracon

Az első lakásukat sokan szülővárosukban vásárolták: a svéd botrányhős csatár, Zlatan Ibrahimovic 2007-ben például Malmö legpöpecebb házát vette meg 4,73 millió dollárért. Az egyik falra pedig kitett egy óriásképet a lábáról, amellyel megkereste rá a pénzt.

A klubok már tíz évvel ezelőtt is milliókat költöttek egy spíler megszerzésére, de egy fillérrel sem segítettek nekik az otthonra találásban.

Amikor Ibrahimovic 19 évesen elszerződött az Ajaxhoz, hirtelen egy holland külvárosban találta magát, egy óriástévé és egy PlayStation társaságában. Annyira egyedül érezte magát, hogy felhívta egyik csapattársát, a brazil Maxwellt, és három hétig a házában aludt egy matracon.





Mindenki Fowlernél lakik

Néha még az országon belüli költözés is macerás lehet. Amikor Wayne Rooney 2004-ben, 18 évesen elszegődött a Manchester Unitedhoz, a klub egy hotelszobát bérelt neki.

– mondta a brit csatár, akinek csak egyik csapattársa, Gary Neville segített a lakáskeresésben. De ő sem feltétlen önzetlenségből.

Robbie Fowler, a Liverpool csatára szintén nagy ingatlanmágnás hírében állt. Feleségével együtt akkora ingatlan-portfólióra tett szert Merseyside környékén, hogy az még a szurkolóknak is feltűnt.

Mindannyian Robbie Fowler egyik házában lakunk (We all live in a Robbie Fowler home)