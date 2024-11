Magasabb bért szeretne jövőre? Ennek a hírnek nem fog örülni

Októberben a foglalkoztatottak száma az előző havival megegyezett, 4 millió 699 ezer főt tett ki, ami egy év alatt 27 ezer fős mérséklődést jelent.

A munkaerőpiaci feszesség csökkenése mögött elsősorban az ipar gyengélkedése áll, de az alacsony építőipari kereslet is meglátszik benne. Azaz most már kevésbé igaz az, mint korábban, hogy a gyenge gazdasági teljesítmény ellenére is sok esetben megtartják a cégek a munkavállalókat, ami különösen is igaz a kölcsönzött, nem állományban lévő munkavállalók esetében