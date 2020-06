Magyarország 4,2 milliárd köbméter gázt vesz a Gazpromtól

A tárcavezető elmondta, hogy nyáron Magyarország 2 milliárd köbméternyi betárolható gázt vásárol, amelynek szállítása már meg is kezdődött.

"Megkezdjük a kereskedelmi tárgyalásokat a jövő év őszétől kezdődő időszakról. A mi célkitűzésünk az, hogy egy háromszor ötéves hosszútávú megállapodást tudjunk kötni, amelyből minden ötödik év végén ki lehet szállni. Ez biztosítja a hosszú távú ellátásunkat és biztosítja azt is, hogy ha közben adódnak jobb lehetőségek, vagy változik a nemzetközi energiapiac, akkor újra lehessen tárgyalni a megállapodást, vagy ki lehessen abból szállni" - fogalmazott.

