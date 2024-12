Magyarország az utolsó lehet, de utána átveheti a vezető szerepet – A hét ábrája

A múlt év után az idén is vékony lesz a magyar GDP-eredmény, jövőre viszont már már tempósabb bővülés várható. Bár a kormány 3,4 százalékos többlettel számol, az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) sokkal visszafogottabb tempóra számít. Konkrétan mindössze 2,1 százalékos emelkedés szerepel a prognózisban, ami a régiós országok egyik leggyengébb produkciója lenne. Egyébként India utcahosszal vezeti a komplett OECD-mezőnyt, a sor végén pedig Olaszország szerepel.

