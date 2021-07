Magyarországon is jöhet a harmadik oltás? – Körkép az előfutárokról

„Egyelőre nem oltunk harmadszorra Magyarországon, mert nem tudjuk felmérni annak hatását. Folyamatosan nézzük a gyógyszergyártók véleményét, és ezek egyelőre nem egyértelműek. Lehet, hogy elérkezik a harmadik oltás beadásának az ideje is, bizonytalan a helyzet, türelmesnek kell lennünk”

– mondta a miniszterelnök ma reggel.

Az Operatív Törzs már tegnap kijelentette, hogy ha kell, ők készen állnak a feladatra, tehát a kezdeti szilárd elutasítás helyett változott az oltások harmadik adagjára vonatkozó kommunikáció. A döntést remélhetőleg megkönnyíti a Főpolgármesteri Hivatal által felkínált 19 ezer ingyenes antitest-teszt is, amellyel a Hivatal a 60 év feletti oltottaknak kínál lehetőséget arra, hogy megnézessék szervezetük védettségi szintjét. A T-sejtes immunválaszt adó tesztek helyszíneiről pedig itt írtunk korábban.

De lássuk, hol alkalmazzák már a világon a booster, azaz emlékeztető oltások módszerét!

Az Egyesült Arab Emírségekben alkalmazták először a harmadik, emlékeztető oltást. Fotó: Depositphotos Az Egyesült Arab Emírségekben alkalmazták először a harmadik, emlékeztető oltást. Fotó: Depositphotos

Egyesült Arab Emírségek

Az Emírségekben már márciusban arra figyelmeztettek, hogy a kétadagos Sinopharm-oltás nem minden esetben termel elegendő antitestet, ezért a hatóságok egyeseket már akkor berendeltek emlékeztető oltásra, májusban pedig már mindenkinek felajánlották a harmadik dózist.

A fővárosban, Abu Dhabiban sokáig csak a kínai vakcina volt elérhető az ott lakóknak, mígnem április végén már Pfizerrel, AstraZenecával és Szputnyikkal is oltani kezdtek. Az Emírségekben figyelmeztetést kellett kiadni amiatt, hogy az emberek a dupla dózis kínai után már csak egy Pfizer-emlékeztetőt adassanak be maguknak, többen ugyanis utazási céljaik miatt megpróbáltak hozzájutni egy negyedik oltáshoz is, ez azonban a helyi szakemberek szerint egészségügyi kockázatot jelent.

Bahrein

A bahreini nemzeti egészségügyi munkacsoport májusban döntött: a harmadik dózisokat a második után 6 hónappal először a kiemelt csoportoknak adják be. Tehát a 60 év felettieknek, elhízottaknak és immunhiányos betegségekben szenvedőknek, valamint a frontvonalban dolgozó egészségügyi szakembereknek. A lakosság többi része viszont csak 12 hónappal a második oltás után kaphat harmadikat, de fontos, hogy az emlékeztető oltás másfajta is lehet, mint az előzőek.

Az államban egyébként Pfizer/BioNTech, a Janssen, a Sinopharm, a Szputnyik-V és a Covishield is használatban van.

Oroszország

Július 1-jétől a moszkvai kórházakban már harmadszor is oltanak Szputnyik-V-vel, ezzel ez az egyetlen ország, ahol orosz vakcinával ismétlő oltást alkalmaznak. Bár az orosz oltásról a Gamaleja Intézet vezetője, Alexander Ginzburg azt állította, hogy hatása legalább két évig tart, most a kormány engedélyezte, hogy ráadásdózist adjanak azoknak, akik legalább hat hónapja kapták meg az elsőt. Az egészségügyi miniszter a „kedvezőtlen járványhelyzettel” indokolta a döntést.

Azt azért tudni kell, hogy hiába lett meg elsőként a Szputnyik-V, az orosz emberek annyira ódzkodnak tőle, hogy mindössze 16 százalékuk kapta meg az oltás első körét, pedig minden bizonnyal ennek az alacsony számnak köszönhető, hogy a delta-mutáns ennyire berobbant az országban. Naponta 20 ezernél több fertőzöttet regisztrálnak, s naponta közel százan halnak meg az új hullámban.

A moszkvai, a leningrádi és a szentpétervári szolgáltatószektorban, valamint a tulai régióban a kockázatosabb generációnál már az oltás kötelezővé tételét is elrendelték.

Törökország

Függetlenül attól, milyen oltást kapott az első két körben az illető, ráolthatják a harmadikat is július 1-jétől, legyen az kínai vagy mRNs – írja a The Wall Street Journal. Azt is hozzáteszik: azért ez főleg a kínaival oltottak számára jó lehetőség. A török egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozóknak és az 50 év felettieknek kifejezetten ajánlja a harmadik oltást, bármelyik gyártó vakcináját kapták meg korábban.

Arra hivatkozik, hogy ők az első oltásukat már hat hónappal ezelőtt kapták meg, bár igazság szerint januárban még csak a kínaival oltottak, azóta került csak fel a palettára a Pfizer/BioNTech vakcinája. Erdogan török elnök egyébként saját bevallása szerint már júniusban megkapta a harmadik oltását.

Akik még csak tervezik a harmadik oltást:

Anglia

Minden 50 év feletti britnek felajánlják az ősz folyamán, hogy kaphat egy harmadik oltást, és ezzel karácsonyig minimálisra csökkenthetik a járvány terjedését a szigetországban – írja a The Times. A cél az, hogy az 50 év felettiek kapjanak egy olyan új vakcinát, amely már a mutánsok ellen is véd, vagy a korábban megkapott vakcinából jöjjön egy harmadik dózis.

Seychelle-szigetek

A beoltottak mintegy 60 százaléka kapott Sinopharmot vagy Sinovacot. Az itteni egészségügyi minisztérium szerint az új fertőzöttek több mint harmada már megkapta mindkét oltását is. Jelenleg a szigeteken mérlegelik a harmadik oltás szükségességét, de ha emellett is döntenek, akkor is csak augusztustól tervezik bevezetni ennek lehetőségét.

Egyesült Államok

Míg a Pfizer vezére szerint már szeptemberben szükség lehet emlékeztető oltásra Amerikában, addig a szakértőik azt mondják, hogy ezt a valós utánkövetési adatok fogják eldönteni. „De bolondság lenne nem felkészülni erre az eshetőségre is” – mondja Anthony Fauci, az USA egyik legismertebb járványügyi szakembere.

És most lássuk, a gyártók hogy vélekednek a harmadik oltás szükségességéről: