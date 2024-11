Magyarországot is magával rántja a német recesszió?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Összegezve: a magyar gazdaság problémáit nem lehet csak Németország problémáival magyarázni, ugyanakkor ezer szállal kötődünk a német gazdasághoz, tehát nekünk is nagyon fontos lenne a mielőbbi talpra állása.

Igaz, egyes elemzőintézetek inkább stagnálás közeli állapotot jósolnak 2025-re – mindezt bel- és külpolitikai történések is érdemben befolyásolhatják. Jövő februárban Németországban előrehozott választásokat tartanak, az Egyesült Államokban a megválasztott elnök, Donald Trump vámháborút kezdhet az EU-val, és akkor még nem beszéltünk az ukrajnai válság esetleges eszkalációjának negatív hatásairól.

Arról, hogy Németországban gazdasági válság van, a német sajtó is tényként ír, de azért helyén kell kezelni a problémát – erről lapcsoportunk, a Klasszis Média újságírója, Wéber Balázs beszélt a Partizán műsorában, amely a német politikai és gazdasági válság hátterével foglalkozott.

Nagyon nagy baj egyelőre nincs Németországban, de egyes iparágak valóban komoly problémákkal küzdenek, és ez ránk is rossz hatással van.

