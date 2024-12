Magyarországra is üzent egy hitelminősítő

Összességében a Moody’s az Erste, a K&H és a Raiffeisen hosszú távú betéti besorolásaira, valamint az MFB osztályzataira negatív kilátást állapított meg. A döntés összefügg a magyar államadós-besorolás korábbi, „Baa2” szintű negatív kilátásával. A hitelminősítő azonban kiemelte, hogy ezeknek a bankoknak a besorolása a szuverén szintnél akár két fokozattal magasabb is lehet, még leminősítés esetén is.

A K&H Bank „ba1” szintű BCA-besorolását megerősítette a hitelminősítő, kiemelve a pénzintézet erős piaci pozícióját és robusztus eszközminőségét. Bár a jegybanki kamatcsökkentések nyomán a jövedelmezőség várhatóan csökken, a Moody’s szerint a K&H betétállománya és likviditása továbbra is stabil alapot nyújt a működéshez.

A Moody’s a Raiffeisen Bank Zrt. alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA) a korábbi „ba1”-ről „baa3”-ra emelte. Az indoklás szerint a magyar Raiffeisen pénzügyi teljesítménye tartósan javuló tendenciát mutat, nyereségessége erős, tőkehelyzete stabil, és jelentős likviditási tartalékokkal rendelkezik. A stabil betétállomány hozzájárul a hitelkihelyezések hatékony finanszírozásához, és mérsékli a volatilis vállalati betétállomány okozta kockázatokat. A Moody’s megerősítette a bank „A3” szintű betéti besorolását és „Baa3” szintű kötelezettségminősítését is.

