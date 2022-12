Magyarországra nem fog vonatkozni az olajársapka

Az Európai Unió és a G7 csoport megállapodott az orosz kőolaj hordónkénti 60 dolláros árplafonjáról, miután az EU-tagországok a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsban jóváhagyták az intézkedés unión belüli végrehajtását – közölte az Európai Bizottság szombaton.

A brüsszeli testület közleményében hangsúlyozta: a tengeren szállított orosz olaj ára felső határának meghatározása csökkenteni fogja Oroszország bevételeit, miközben stabilan tartja a globális energiapiacokat.

Közölték: noha az orosz nyersolaj hordónkénti felső árhatárát 60 amerikai dollárban határozták meg, az árkorlát a jövőben módosítható, hogy reagálni lehessen a piaci fejleményekre. Az ársapkát a részt vevő országok mindegyike azonos időben vezeti be a megfelelő hazai jogi eljárásain keresztül.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztjában közölte, szerinte ársapka helyett a mennyiség növelésére lenne szükség, mert az csökkentené az árakat. Hozzátette,

Frissítés 19.08:

Mihail Uljanov, Oroszországnak az ENSZ bécsi intézményeihez delegált nagykövete a Twitteren erre úgy reagált,

Uljanov szerint az EU hamarosan azzal fogja vádolni Oroszországot, hogy az olajat fegyverként használja”.

Starting from this year #Europe will live w/o Russian oil. #Moscow has already made it clear that it will NOT supply #oil to those countries who support anti-market price cap. Very soon the #EU will blame #Russia for using oil as a weapon.