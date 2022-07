Magyarországról rajtolhat a Tour de France?

Christian Prudhomme az M4 Sportnak Koppenhágában nyilatkozva egy lehetséges magyarországi rajtot illetően megemlítette: látta az idei Giro d'Italia első szakaszairól készült felvételeket, és tetszett neki Budapest, illetve a versenyt figyelemmel kísérő nagy tömeg. Hozzátette, hogy Tour-szakaszok rendezésére vonatkozó magyar jelentkezés egyelőre nincsen, miközben Franciaországban és a környező országokban nagyon sok helyen szeretnék vendégül látni a mezőnyt.

"Soha nem szabad azt mondani, hogy soha, de egyelőre nincs kandidálás" - ismételte meg Magyarországra utalva.

A mostani, dániai rajtot illetően hangsúlyozta: Koppenhága olyan város, amelyben mindenki kerékpározik, amelyben mindenki szereti, imádja a Tour de France-ot, és ez meg is látszik a körítésen, a lelkesedésen. "A kerékpárosok bemutatása olyan volt, mintha rockkoncerten lettünk volna, a közönség nagyon átélte" - fogalmazott, hozzátéve: a rajt előtt is hasonló volt a helyzet.

Bármi megtörténhet. Fotó: MTI/Illyés Tibor Bármi megtörténhet. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Arra a felvetésre, hogy az útvonal az agresszívebben támadó versenyzőknek kedvez-e, úgy reagált, hogy sohasem egyetlen versenyzőnek alakítják ki az útvonalat, de bizonyos típusúaknak már igen. "És ezek az erőszakosabbak. Mert ez a látványos, a támadó szellemű kerékpározás az, amit a sportág minden szerelmese kedvel" - szögezte le.

Egyetértett abban, hogy a versenyzési stílus az utóbbi években változott, olyanoknak köszönhetően, mint Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe vagy éppen Tadej Pogacar. "Egy időszakban ahhoz hasonló volt a kerékpársport, mint labdarúgásban a catenaccio, egyfajta védekezés volt a jellemző, de ez teljesen megváltozott, egy olyan új generáció megjelenésével, amelynek tagjai bárhol képesek támadni" - vélekedett Prudhomme. Az idei útvonalról annyit emelt ki, egyfajta tükrözésként lesz két hegyi befutó az Alpokban és a kettő a Pireneusokban, az utolsó előtti etapon pedig hosszú időfutam is vár a mezőnyre.

Szóba került a Covid-protokoll is, a versenyigazgató emlékeztetett rá, hogy ezt a nemzetközi sportági szövetség (UCI) alakította ki. Volt tesztelés a verseny előtt, majd lesz a pihenőnapokon, de az UCI arra biztatja a csapatokat, hogy saját maguk is rendszeresen végezzenek ellenőrzéseket. Prudhomme közölte: amennyiben valaki pozitív tesztet produkál, de tünetmentes lesz, egy szakértői testület - az UCI orvosi igazgatójával, az érintett csapat orvosával, illetve a Tour vezető orvosával együtt - dönt majd arról, hogy az illető továbbmehet-e vagy sem. A versenyigazgató úgy véli, a csapatok tisztában vannak vele, hogy a Tour de France a legnagyobb kerékpáros verseny, így elsősorban az ő érdekük, hogy jól menjenek a dolgok, és ezért mindet el is követnek. (MTI)