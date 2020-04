Május 3-ig maradnak a jelenlegi korlátozások

Segítséget kívánnak nyújtani azoknak is, akik a jelenlegi helyzetben gyes-en vagy gyed-en vannak otthon. Számukra az első sikeres nyelvvizsgához, az első emelt szintű érettségihez, illetve a kresz-vizsgához támogatást fog adni a kormány. Gulyás szerint ez a segítség mintegy 136 ezer embert érinthet.

Döntöttek arról is a szerdai kormányülésen, hogy a honvédség fertőtleníteni fogja az idősotthonokat, ez egy előre meghatározott protokoll alapján az intézményvezetőkkel egyeztetve fog történni - közölte a miniszter.

Május 3-ig maradnak a jelenlegi kijárási korlátozások és szabályozások, de a jövő heti kormányülésen döntést hoznak ezek megváltoztatásáról - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!