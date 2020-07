Májusban nem voltak külföldi turisták az országban

A koronavírus-járvány miatt nem meglepő módon a külföldi vendégek száma gyakorlatilag lenullázódott májusban. Figyelembe véve a korábbi hónapok gyenge számait, éves szinten is komoly visszaesésre lehet számítani.

Nagy kérdés, hogy a szektor miként képes majd átvészelni, hogy a tavalyi 31,5 millió vendégéjszaka után idén 20 millió körül lesz ez a szám. Tény, hogy a szektor vállalkozói közül azok aki "tűzközelben vannak" hathatós állami támogatást kapnak, ám így is kérdéses, hogy mekkora csődhullám söpör majd végig, és mikorra áll talpra a magyar idegenforgalom.

A belföldi turizmus ugyan nagyobb hangsúlyt kapott, és akár Budapest, akár a Balaton igyekszik a magyar utazókat megnyerni, de itt is szinte biztosra lehet mondani, hogy a korábbi évekhez képest elmaradás lesz. Érdemes figyelembe venni, hogy sok magyart érintett anyagilag rosszul a válság, mert elvesztették a munkájukat vagy csökkent a jövedelmük. Így összességében azt mondhatjuk, hogy az lehet a realitás, hogy a második félévben a tavalyi szintet hozza a belföldi turizmus. Ugyanakkor összességében – a kieső tavaszi időszak miatt - ez is 2,5-3 millió elvesztett vendégéjszakát jelenthet.

Látva azt, hogy a külföldiek júniusban sem érkeztek tömegesen Magyarországra, feltételezhetjük, hogy a tavalyi 1,5 millió külföldi vendégéjszaka után idén legfeljebb néhány százezer realizálódhatott. Ha az év második felében el is kezdenek visszatérni a külföldi vendégek, jó eséllyel a számuk el fog maradni a korábbi években tapasztalt szinttől. Ezt a feltételezést erősíti, hogy a közelmúltban derült ki, hogy a legtöbb vendéget küldő Németország polgárai óvatosak , és a többségük belföldi nyaralást tervez. Így idén valószínűleg már az is jó eredmény lenne, ha a tavalyi szint 50 százalékát elérnénk az év végére.

