Már 155-en vannak lélegeztetőn, húsz koronavírusos meghalt

Ma reggelre 2361-gyel nőtt a kimutatott fertőzöttek száma, ez nagyon megközelítette az április végi 2365-ös csúcsot. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 841 277 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Közben 1800-al több lett az aktív fertőzött és a többi járványügyi adat is megint romlott - derül ki a koronavirus.gov.hu portál összefoglalójából.

A beoltottak száma 5 932 239 fő, közülük 5 710 977 fő a második oltását is megkapta, 1 millió 56 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Elhunyt 20 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 468 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 793 288 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 17 521 főre emelkedett. 1 105 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 155-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti.

A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is.

Újabb közel 800 ezer antigén gyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését. A háziorvosok eddig is végeztek gyorstesztet most még több lehetőségük lesz arra, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a nagyszámú szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus gyanúról továbbra is a háziorvos dönt.