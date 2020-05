Már 163 ezren veszítették el az állásukat Orbán Viktor szerint

Nem túl optimista várakozásait is megosztotta Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

A napokban megjelent statisztikai adatokkal kapcsolatban, miszerint az ipar és a turizmus is megreccsent márciusban, a miniszterelnök úgy fogalmazott: az áprilisi adatok brutálisak lesznek, még a márciusinál is rosszabbak jönnek, de a májusi adatok is rosszak lesznek.

"Ha a jó Isten megsegít bennünket, akkor a júniusiak jobbak lehetnek már."

Fotó: MTI Fotó: MTI

A miniszterelnök szerint ott kell megragadni a bajt, ahol azok gyökere van, ez pedig a munkahelyek elvesztése - erre keresik az orvosságot.

Éppen ezért szerdán már az állami munkaprogramokról is tárgyaltak a kormányülésen, a közmunkások potenciális számát megduplázzák, 200 ezer közfoglalkoztatottnak is tudnak majd munkát adni. Ha azonban szükség van rá, ezt a keretet növelni tudják - tette hozzá.

Megkezdte a hadsereg is az intenzív toborzást és az állami cégeknek is új feladatokat adta, amihez új emberekre van szükség, időleges szerződéssel tudnak alkalmazni - részletezte Orbán Viktor.

A miniszterelnök egyébként ő a sokféle adat közül egyet figyel: azt, hogy hányan kérnek tőlük (szerk.: az államtól) segítséget. Vagyis hányan jelentkeznek munkanélküli segélyért, vagy annak lejárta után jövedelempótló támogatásért.