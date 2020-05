Már 73 ezren vesztették el a munkájukat áprilisban

Ha a szokásos, háromhavi átlagot jelző adatokat nézzük, melyben már ugye két, koronavírus-járvány által érintett hónap is van, a számok nem tűnnek katasztrofálisnak. A munkanélküliségi ráta a 15-74 évesek korcsoportjában 3,8 százalékra emelkedett az előző évi 3,5 százalékról. A munkanélküliek átlagos létszáma 174,1 ezer fő. A munkanélküliség átlagos időtartama 9,2 hónap volt és a munkanélküliek 25,7 százaléka keresett legalább egy éve állást, vagyis tartósan munkanélkülinek minősül.

A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint áprilisban tovább emelkedett a munkanélküliek száma, egy hónap alatt 19 ezerrel lettek többen, 187 ezren voltak. Ennél a közel 20 ezer főnél azonban valójában jóval többen veszítették el az állásukat, összesen 73 ezren. Azok, akiket nem a munkanélküliek közé sorolt be a statisztika, az inaktívak táborát gyarapították.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!