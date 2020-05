Már a horvátok is nagyon várják a turistákat

Május végétől a magyarok előtt is teljesen kitárja kapuit Horvátország, a járvány végét azonban még nem hirdeti ki. Tegnap Görögország jelentett be hasonló intézkedést. Nemzetközi összefoglalónk következik.

A héten Görögország is bejelentette , hogy jövő hónap közepétől ismét várja a turistákat.

Az idegenforgalmi miniszter korábban azt mondta: az Európai Bizottság május végén bemutatott helyreállítási terve konkrét részleteket és jelentős finanszírozást tartogat a turisztikai szektor számára, amely a horvát gazdaság húzóágazata. Utalt arra is, hogy az unió 2021 utáni, hétéves költségvetésének is segítenie kell csökkenteni a szektort ért károkat.

Miután megnyílnak a határok a fenti országok állampolgárai előtt, és sikerül a németekkel, valamint a lengyelekkel is megegyezésre jutni,

Május 29-vel Magyarországgal, Szlovákiával, Csehországgal és Ausztriával közös határain is feloldja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket Horvátország, jelentette be Gari Cappelli idegenforgalmi miniszter.

