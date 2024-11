Már a leendő jegybankelnöksége miatt járt Brüsszelben Varga Mihály?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A tanácskozáson részt vett többek között Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is, ami azért érdekes, mert szinte biztosra vehető, hogy Varga váltja a hatéves mandátuma lejártával jövő márciusban távozó Matolcsy Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank élén.

Varga Mihály kijelentette: magyar részről úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok átrendezését versenyképességi szempontból is jobban figyelembe kell vennie. Mint mondta: a makrogazdasági párbeszéd résztvevői vitát folytattak a lehetséges cselekvési lehetőségekről.

Varga Mihály hozzátette: az európai társadalmak gyors elöregedése, a születések csökkenése, a szociális ellátórendszereket terhelő nehézségek mind olyan problémák, amelyekre a gyermekeket nevelő családok és a háztartások támogatása jelentheti a megfelelő választ. A tárcavezető emlékeztetett: Magyarország ezen a téren is jó példával jár elől, hiszen megalkotta Európa legszélesebb családtámogatási rendszerét, amit a jövő évben még tovább kíván bővíteni.

Varga Mihály szerint az EU-nak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok átrendezését versenyképességi szempontból is jobban figyelembe kell vennie Fotó: MTI/Soós Lajos

Varga Mihály elmondta: jelenleg is vita zajlik abban a kérdésben, hogy a versenyképesség növelésére adandó szakpolitikai válaszokat milyen területekre kell összpontosítani. Meglátásunk szerint a leginkább kulcsfontosságú területek a reáljövedelem növekedésének biztosítása, a termelékenység és a beruházási szint növelése, valamint a digitális forradalom adta lehetőségek megfelelő kihasználása – fejtette ki a pénzügyminiszter.

Európa szerepe a világgazdaságban jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, egyúttal a globális versenytársakhoz képest is egyre jobban lemarad – jelentette ki Varga Mihály, a MEDPOL makrogazdasági egyeztetésen Brüsszelben. A pénzügyminiszter kifejtette: az Európa-szerte tartós és egyre súlyosbodó kihívások sürgős és hatékony megoldásokat igényelnek, különös tekintettel a gyermeket nevelő családok és háztartások támogatására.

