Már két hete sincs annak, aki Farkas Bertalan nyomdokaiba akar lépni

Reklámhirdetésekben népszerűsíti a kormány a magyar űrhajósprogramot, a Hunor-t (Hungarian to Orbit). Bár egyelőre nem lehet tudni, hogy eddig hány fő jelentkezett, a jelentkezési határidő vészesen közeledik. 2022. január 31-én lehet legkésőbb benyújtani a jelentkezését annak, aki úgy érzi, hogy megfelel minden kritériumnak, és Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós nyomdokaiba szeretne lépni.

A washingtoni magyar nagykövet írta alá a megállapodást Amerikában. Fotó: Facebook A washingtoni magyar nagykövet írta alá a megállapodást Amerikában. Fotó: Facebook

A Hunor-programban amerikai együttműködéssel, a NASA és az Axiom Space vállalat közreműködésével 2024-ben újra magyar űrhajós mehet a világűrbe és léphet a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére. Az együttműködésnek köszönhetően az ESA űrhajós válogatására korábban jelentkező és ott továbbjutó magyar jelöltek részévé válnak a magyar űrhajós kiválasztásnak is.

Ennek érdekében Magyarország washingtoni nagykövete, Takács Szabolcs 2021. december 16-án megállapodást írt alá az amerikai Axiom Space vállalattal, amelynek célja magyar űrhajós eljuttatása a Nemzetközi Űrállomásra, összhangban a vonatkozó kormányhatározattal. A ceremónia helyszíne a washingtoni Smithsonian Intézet repülés- és űrrepülés-történeti múzeumának kiállítóhelye volt, a Steven F. Udvar-Hazy Center.

Egyetlen űrhajós vesz majd részt ténylegesen a küldetésben, aki a magyar kiválasztási folyamat végén a négy legalkalmasabb és legjobban teljesítő jelölt közül kerül ki. A fennmaradó három jelölt közül egy további fő tartalékos státuszt kap és az űrhajósjelölttel azonos alapkiképzésben részesül. További két fő biztonsági tartalékként váratlan esemény bekövetkezte esetén léphet az űrhajós vagy a tartalékos helyére.

Kapcsolódó cikk Megvolt az első rosta: belőlük lehetnek űrhajósok Csaknem 23 600-an jelentkeztek űrhajósnak az Európai Űrügynökség felhívására.

A jelentkezőknél elvárás a felsőfokú végzettség, a műszaki, természettudományos szakmai tapasztalat, a pszichés terhelhetőség, a felsőfokú angoltudás és legfeljebb a 40. betöltött életév. A történelmi jelentőségű küldetéshez olyan elhivatott, öntudatos és kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkező jelöltek jelentkezését várják, akik stresszhelyzetben is jó ítélő- és döntési képességgel rendelkeznek, találékonyak és képesek csapatban dolgozni. Készek hosszabb, vagy rövidebb időt távol tölteni családjuktól, szeretteiktől és gyorsan képesek nagy mennyiségű információból a lényeget meglátni és elsajátítani. Jó érvelési képességgel rendelkeznek és nagy nyilvánosság előtt is magabiztosan kommunikálnak. Nem riadnak meg a kiemelt figyelemtől. Nem utolsósorban pedig alkalmasnak érzik magukat fizikailag is a nem mindennapi terheléssel járó megpróbáltatásra.