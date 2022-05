Máris nyílt levelet kapott Novák Katalin

A Szülői Hang Közösség levélben kért a köztársasági elnökasszonyt, hogy ne írja alá a pedagógussztájkot kiüresítő törvényt. Mint írták, a sztrájk mint alapjog valós érdekérvényesítő ereje elengedhetetlen ahhoz, hogy a tárgyalások meghozzák a gyermekeink érdekét szolgáló eredményt.

"A pedagógusok sztrájkjában szülőként nem a pillanatnyi kellemetlenségeket látjuk, hanem azt a szükséges alkotmányos érdekérvényesítő eszközt, amellyel elkerülhető, vagy legalább mérsékelhető iskoláink, óvodáink színvonalának a pedagógusok nem megfelelő anyagi és erkölcsi elismeréséből származó romlása." - fogalmaztak.

Kérték ezen kívül Novák Katalint, hogy álljon ki azért is, hogy a költségvetésben a pedagógusoknak ne csupán a más területek kiszolgálása utáni maradék jusson, hanem annyi, amennyit gyermekeink és az ország jövője valóban érnek és érdemelnek!

A levélben így fogalmaztak:

"Természetes, hogy a sztrájk ideiglenesen megzavarja a köznevelési intézmények működését, ugyanakkor hosszútávon épp a sztrájk járulhat hozzá az intézmények színvonalas működéséhez azáltal, hogy a pedagógusok ezzel a demokratikus eszközzel élve méltó anyagi elismerést és megfelelő munkafeltételeket harcolhatnak ki.

Amennyiben a rendelkezések hatályba lépnek, jelentősen gyengül a pedagógusok érdekérvényesítő képessége, és emiatt várhatóan még többen elhagyják a pályát, még kevesebben választják a pedagógus hivatást, így a pedagógushiány tovább nő, a pedagógusok túlterheltsége egyre elviselhetetlenebbé válik. Ez nem csupán a pedagógustársadalom belügye, hanem az egész magyar társadalom tragédiája, mely közvetlenül érinti a családokat is.

A rendelkezés következtében a gyerekek nem kapják meg az őket megillető színvonalas oktatást és nevelést, nem érzik jól magukat az iskolákban és óvodákban, csökken az esélyük a továbbtanulásra, a hátrányos helyzetből indulók és problémákkal küszködők pedig még kevesebb esélyt kapnak. A pedagógusok sztrájkjoga valamennyiünk közügye, amelytől nemzetünk jövője függ.

Kívánatos lenne, hogy a pedagógusok a sztrájk eszközének alkalmazása nélkül is megfelelő megbecsülésben részesüljenek, de az elmúlt évek tapasztalatain alapuló sajnálatos tény, hogy sem a pedagógusok, sem a szakértők és a szülők jelzései nem bizonyultak elegendőnek; a tárgyalásos út a sztrájk érdekérvényesítő eszköze nélkül nem hozott eredményt. A pedagógushiány és a túlterheltség már most is mindennapi szenvedést okoz a gyerekeknek és a családoknak is, mint ahogy az a Szószóló a gyerekekért online figyelemfelhívó akciónk több ezer szöveges szülői és pedagógus visszajelzéséből is jól kiolvasható."