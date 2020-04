Matolcsy: április végén dől el, hogy a jegybank milyen feltételekkel vásárol állampapírt

Az április 28-i ülésén dönt majd a monetáris tanács arról, hogy az MNB milyen feltételekkel és milyen formában fog jelzálogleveleket, illetve a másodlagos piacon állampapírt vásárolni - jelentette be Matolcsy György mai, a távirati irodának adott terjedelmes interjújában. A jegybankelnök azt is elmondta, hogy a NHP Hajrá terméktájékoztatója várhatóan április 20-án lesz elérhető, így a maximum 2 hetes banki elbírálás miatt a program hatása már a jövő hónaptól érzékelhető.

Matolcsy György szerint a monetáris tanács a múlt héten úgy alakította át monetáris politikai eszköztárát, mellyel kellően gyorsan, rugalmasan és hatékonyan képes reagálni a jelenlegi helyzet kihívásaira. "Emellett háromezermilliárd forint új forrást adunk a gazdaságnak, ami a magyar GDP több mint hat százaléka. Bízunk a magyar gazdaság és az összefogás erejében, mint ahogy a gazdasági szereplők is bízhatnak az eddig meghozott és a jövőben még lépésről-lépésre érkező intézkedések sikerében" - mondta Matolcsy György.

Az NHP Hajrá elindításával kapcsolatban Matolcsy György kijelentette, "Parragh László is belépett a fake news-gyártók körébe", amikor azt állította, hogy az MNB hitelprogramjai nem finanszírozzák a mikro- kis- és középvállalkozásokat. Aligha tévedhetett volna nagyobbat". A jegybankelnök emlékeztetett rá, hogy az MNB egy olyan korábban már bevált recepthez nyúlt vissza, mellyel 2013 és 2017 között sikerrel erősítették meg a kis- és középvállalkozási szektort. Ebben az időszakban mintegy 40 ezer vállalkozás jutott 2800 milliárd forint kedvező finanszírozáshoz, és ennek eredményképp a program a hazai GDP-t 3,5 százalékkal emelte meg. A tavaly indult NHP fix konstrukcióban pedig a kibocsátott hitelek fele mikrovállalkozások beruházásait segítette elő, a medián ügyletméret 7 millió forint alatt volt.

A lakossági hitelezéssel kapcsolatban Matolcsy György elmondta: nehéz időkben mutatkozik meg igazán az elmúlt évek sikeres programjainak hatása. "A rekordalacsony szintű alapkamatnak, a makroprudenciális szabályok proaktív alkalmazásának köszönhetően az elmúlt időszakban egy egészséges és hosszútávon is fenntartható hitelállomány épült fel, ami a járványhelyzet miatti hitelkönnyítő intézkedésekkel és a bankok általunk elvárt hitelezési aktivitásával párosulva kellő dinamizmust adhat a magyar gazdaság újraindításának." - mondta a jegybank elnöke.

Jelezte azt is: az MNB folyamatosan és átfogóan javítja a bankrendszer likviditását. "Továbbra is úgy gondoljuk ezekben a nehéz hónapokban, hogy a gazdasági és a pénzügyi környezet stabilitásához az az egyik legnagyobb segítség, ha a magyar államadósság finanszírozása alapvetően a belföldi szereplőkre és a forintfinanszírozásra támaszkodik" - mondta. "Az április 28-i monetáris tanács ülésen döntünk majd arról, hogy az MNB milyen feltételekkel és milyen formában fog jelzálogleveleket, illetve a másodlagos piacon állampapírt vásárolni" - tette hozzá.

Az MNB elnöke szerint eltérő a hazai háztartások és vállalkozások teherbíró képessége, ezért az intézkedéseknek egyaránt segítenie kell a rászorulókat és azokat is, akik képesek majd a "kanyarban is előzni", és megteremteni a gazdaság újraindításának alapjait.

A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy jelentős a bizonytalanság a világban, így nehéz pontos gazdasági prognózisokat adni a jövőre nézve, azonban az elmúlt években elért eredmények, a Magyar Nemzeti Bank intézkedései, illetve a kormány elmúlt napokban hozott lépései stabil alapot teremtenek arra, hogy az eddig követett 2-3 százalékpontos növekedési többletet tartani tudjuk az EU átlagához képest. "Továbbra is hiszünk benne, hogy a magyar gazdaság egy "V" alakú kilábalási pályán fog mozogni".

