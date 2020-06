Matolcsy György elárulta hogyan nyerhetjük meg a következő évtizedet

A jegybank elnöke szerint reformokkal, már az évtized elején megnyerni az évtized egészét. Matolcsy György meg is adta a receptet, amellyel szerinte folytatható a látványos magyar növekedés.

A jegybank elnöke persze leszögezi, most fordul a történelem. 2020 leállította a régi világot és új irányba állította az emberiséget. Hasonló már történt az elmúlt száz évben. Az 1910 és 1930 közötti átmeneti két évtized után következő húsz esztendő /1930-1950/ kettős története tanulságos lehet a 2010 és 2030 közötti két évtized felől nézve.

2010 és 2019 közötti tíz évet jól használtuk fel nemzeti céljaink elérésére. Sőt, a Trianon utáni száz év legjobb évtizedét teljesítettük, írta a növekedés.hu-n megjelent publicisztikájában Matolcsy György. siker megismételhető a következő évtizedben, tehát a 2020-2029/2030-as szakaszban is. Ehhez használnunk kell a bevált receptet: a 2020-as évtized megnyeréséhez már az első három évben tervezni és indítani kell a 2030-ig szükséges reformok legalább 80 százalékát!

