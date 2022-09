Matolcsy György: Kész vége, nem emelünk tovább

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi rendszeres kamatdöntő ülésén a várakozásokat meghaladó mértékben, 125 bázisponttal 13 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélét is 125 bázisponttal emelte a monetáris tanács. A piac 100 bázispontos kamatemelésre számított.

Matolcsy György, az MNB elnöke a kamatdöntést követően tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy egybecsengően, teljes egyetértésben hozta meg döntését a monetáris tanács. A jegybankelnök kiemelte, hogy ezzel lezárult az MNB elsőként megkezdett, 16 hónapja tartó és az Európai Unióban a legnagyobb mértékű kamatemelési ciklusa. Matolcsy hozzátette, hogy a kamatemelési ciklus lezárulása ellenére más eszközökkel tovább erősödik a monetáris szigorítás, az infláció elleni harc. Hangsúlyozta: erre azért is szükség van, mert idén és jövő év első felében még emelkedni fog az infláció, majd lassú csökkenést követően csak 2024-ben tér vissza a jegybanki célhoz.

Magyarországon amellett, hogy elsőként indult el a kamatemelési ciklus, a legmagasabbra is emelkedett az alapkamat az Európai Unióban. Matolcsy szerint ennek az az oka, hogy országunk egy sor sajátos kihívással néz szembe az infláció és az energiaár-robbanás mellett: az államháztartási deficit elfogadhatatlanul magas, a folyó fizetési mérleg veszélyes kockázati sávba ért, és más kockázati tényezők is azt indokolták, hogy az MNB az árstabilitást mellett a pénzügyi stabilitást is hangsúlyosan figyelembe vegye az elmúlt 16 hónap monetáris politikai döntései során.

Matolcsy ismét hangsúlyozta, hogy itt azonban megáll a kamatemelési folyamat, mert a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy várhatóan lecsengőben van a magas inflációs szakasz.

Matolcsy azonban kijelentette, hogy az MNB továbbra is fenntartja azt az alapállását, hogy vissza kell térni az egyensúlyi növekedési pályájára, ahonnan letért az ország 2020 után, a pandémia miatt, majd azt követően a magyar fejlődés - a költségvetés miatt - sajnálatos módon a lengyellel közös pályától is elmaradt, amelyhez vissza kell térni.

Emellett Matolcsy a sajtótájékoztató során azt is üzente a kormánynak, hogy Magyarországon fel kell gyorsítani a jó átmeneteket: energiahatékonysági átmenetet, digitalizációs átmenetet, a versenyképességi átmenetet, felsőoktatás átszervezését, hogy létrejöhessen a technológia-intenzív ágazatok fejlődése, a versenyképességi és tőkevonzó képesség növekedjen.

Az intenzív felzárkózási pályára való átállás során azonban Matolcsy szerint egy dolgot mindenképp el kell kerülni, ez pedig az eladósodás: a növekedést jelenleg nem szabad hitelből a jövő terhére megvalósítani – figyelmeztetett.

Matolcsy tájékoztatója végén megismételte, hogy azért zárható le most a ciklus, mert elsőként, idejében, a legjobbkor indította el az MNB a kamatemelési, szigorítási ciklust, és kellően határozott lépéseket tett.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke a sajtótájékoztató második felében elmondta, hogy a jegybankelnök által említett döntések hátterét az MNB új makrogazdasági prognózisa adja.

Eszerint az infláció a következő hónapban még növekedni fog, az emelkedés háttrében azonban a monetáris politika hatókörén kívül eső tényezők állnak, ilyenek például a rezsiszabályok változása, az energiaárak és az aszály miatt az élelmiszerárak növekedése. A számok azt is mutatják, hogy 2023 elejétől mind a külső, mind – a szűkülő kereslet miatt – a belső inflációs nyomás csökkeni fog.

A jegybanki prognózis így azt mutatja, hogy 2022-ben 13,5–14,5 százalék, 2023-ban 11,5–14 százalék lesz az infláció, itt tehát a friss prognózis mutatója felfelé módosult, míg 2024-ben a friss jelentés szerint is a jegybanki célsávba esik az infláció.

A gazdasági kilátások az egész világon romlottak, ennek megfelelően a magyarországi gazdasági növekedési prognózis is lefelé módosult: 2022-ben 3–4 százalék, 2023-ban 0,5–1,5 százalék közötti növekedést valószínűsítenek, míg 2024-ben 3,5–4,5 százalékos lehet a növekedés. Az MNB szerint a kulcs a növekedés képességének megőrzése lesz.

Virág Barnabás kijelentette, hogy a kockázatok az infláció tekintetében kiegyensúlyozottá váltak, míg gazdasági növekedés tekintetében a kockázatok lefelé mutatnak.

Az MNB alelnöke szintén kiemelte, hogy a kamatemelés ugyan lezárul, de a monetáris szigorítás tovább folytatódik:

A kamatemelés lezárásának négy feltétele volt: 1. A reálkamat környezet az inflációs kilátások figyelembevételével kellően szigorúvá vált. Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol az előretekintő reálkamat a várakozások alapján pozitív. 2. Az inflációs kockázatok jelenleg szimmetrikussá váltak. 3. Az EU-s megállapodás helyzete: közeledtek az álláspontok, így hazánk közelebb került az uniós forrásokról szóló megállapodás sikeres lezárásához. 4. Érdemben javult a monetáris transzmisszió működése.

A monetáris szigorítás folytatódik: a likviditás szűkítése lesz a fókuszban. A folyamat október 1-től indul, ennek során az egyhetes betétben lévő likviditás legalább felét más eszközökben köti le az MNB. Virág szerint a banki vállalások azt mutatják, hogy a várt 1800 milliárd forint likviditás szűkítés helyett, ennek másfélszerese 2700 milliárd forintnyi likviditás kerül lekötésre ezzel az eszközzel. Október 1-től indul a rendszeres devizakötvény aukció, és elindul a hosszú lejáratú betéti eszköz értékesítése is. Mindez további lépéseket jelent az infláció elleni küzdelemben és a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében.

A monetáris tanács előre tekintő iránymutatása értelmében a szigorú monetáris kondíciók tartósan fennmaradnak. A likviditás szűkítése és a monetáris transzmisszió további erősítése kerül a jegybank döntéseinek fókuszába. Ennek érdekében a jegybank kész további intézkedésekről is dönteni.