Matolcsy György szerint V-alakú lesz a gazdasági válság

Idén is meglehet a 2-3 százalékos növekedés a jegybankelnök szerint.

Az idei gazdasági kilátások szóba kerültek Patai Mihály jegybanki alelnökkel készült interjúnkban is, melyet az április-májusi Piac & Profit magazinunk digitális kiadásában olvashatnak.

Kitért arra, hogy a kiskereskedelmi forgalomban, a fogyasztásban az eurozónához képest 10 százalékos többlete van a magyar fogyasztásnak az első negyedévben. Ez is a versenyképességet erősítő pozíció - mutatott rá.

A tények miatt megalapozottnak nevezte az optimizmust, ami reményeik szerint a hamarosan megjelenő első negyedéves GDP-ben is tükröződik majd.

Szerinte ezt erősíti az a tény, hogy a magyar gazdaság döntő többsége működik, még a mélypontot jelentő áprilisi hetekben is működött. Vannak veszélyeztetett, válságban lévő területek - mondta, hozzátéve: ilyen a turizmus és az ahhoz szorosan kötődő vendéglátás, vagy a kulturális ágazat, rendezvényszervezés, valamint a szállítás egy része.

Hozzátette: a sorra megjelenő európai növekedési prognózisok sokfajta megközelítést tükröznek. Az európai prognózisokkal foglalkozó pénzügyi-gazdasági intézmények között kettő a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) és a magyar kormánynál is optimistább: ilyen a lengyel jegybank és az MNB.

