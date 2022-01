Megint 100 fölött a napi vírushalottak száma

Az ötödik hullám kezdetén ismét 100 fölé ment az egyetlen nap alatt elhunytak száma, most 101 volt, ez 21-gyel haladja meg az előző napi adatot. Az elhunytak száma 39 780 főre emelkedett - jelentette az állami tájékoztató portál.

A koronavirus.gov.hu szerint összesen 6524 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 282 957 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Ez a napi adat csak kicsivel, de mégis meghaladja az előző napon regisztrált 6454-et. A pozitivitási arány 34 százalék, ami jóval meghaladja az előző napok 20-25 százalékos értékét, és azt mutatja, az ötödik hullám valóban itt van a nyakunkon.

A beoltottak száma 6 278 355 fő, közülük 6 006 178 fő már a második, 3 217 724 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. A beoltottak csoportja csak lassan bővült, most közel 6400-zal, a harmadik oltást több mint 18 ezren vették fel.

Jelenleg 1 137 648 főt tartanak számon gyógyultként, az aktív fertőzöttek száma pedig 105 529 főre emelkedett az előző napi 103409-ről. Most 3070 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 291-en vannak lélegeztetőgépen.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. Újabb oltási akció kezdődött. Az oltási akció ma délután, valamint szombaton is folytatódik, ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.