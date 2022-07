Megint átverheti az EU-t az Orbán-kormány Hadházy Ákos szerint

Hadházy Ákos azzal kapcsolatban fejtette ki véleményét a Facebookon, hogy a kormány módosítani kívánja a büntetőeljárási törvényt „az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében”, és így hozzájuthatna a visszatartott uniós pénzekhez.

A módosítás lehetővé tenné, hogy bárki megtámadja az ügyészség határozatát, ha egy korrupciós ügyben megtagadja a nyomozást vagy vádemelés nélkül akarja lezárni azt.

Hadházy Ákos szerint szemfényvesztés zajlik. Fotó: Facebook Hadházy Ákos szerint szemfényvesztés zajlik. Fotó: Facebook

Hadházy Ákos szerint a magyar kormány a módosítással „akarja megúszni a csatlakozást az Európai Ügyészséghez”. A Bizottság részéről ugyanakkor „bődületesen ostoba” lenne, ha elfogadná ezt a csatlakozás helyett.

Véleményét a többi közt az alábbiakkal indokolja:

- A probléma forrása nem a büntetőeljárási törvény, hanem maga az ügyészség, amely formailag független, de „senki, semmilyen ellenőrzést nem gyakorol fölötte. „Mivel ennek az ügyészségnek az élén a rendszer bizalmasa ül, az ügyészség Magyarországon a rendszer egyik legfőbb támasza.”

-A magyar ügyészségnek sokkal több és kifinomultabb lehetősége van a korrupciós nyomozások elszabotálására, mint hogy egyszerűen megtagadja azt. Egy nyomozást például el lehet húzni 8-10 évig is, és lehet úgy irányítani, hogy a valódi felelösök neve fel se merüljön, a vádemelés pedig csak a kis halakat érintse, és rájuk is csak enyhe büntetést kérjenek. ’”Ezt a módszert már eddig is használta az ügyészség”.

- „A kormány egyetlen célja az időnyerés”. Ha megnyílnak az uniós pénzcsapok, évek kellenek majd, amíg objektíven bizonyítani lehet, hogy a „vádkikényszerítés” sem alkalmas „a kiterjedt orbánista bűnszervezet megfékezésére”.

Hadházy Ákos szerint az egész törvénytervezet célja csak az időnyerés, illetve az EU újabb átverésére szolgálhat.