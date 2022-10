Megint rosszabb járványadatok jöttek

Az elmúlt hét nap statisztikáit közölte ma a kormányzati tájékoztató oldal. Ezek alapján emelkedett az aktív fertőzöttek száma, a múlt heti 32 464 után most 35 039 ilyenről tudnak. Elhunyt újabb 73 beteg, ezzel már összesen 47 576-an haltak meg a koronavírussal összefüggésben a hivatalos adatok szerint.

Nagyot emelkedett a kórházi ápolásra szoruló betegek száma is, a múlt heti 1166 után most már 1752 koronavírusos beteg van kórházban, közülük 32-en lélegeztetőgépen.

Oltást viszont kevesen vesznek fel, bár a negyedik oltást láthatóan viszonylag sokan kérték az elmúlt hét napban.

Továbbra is várják az oltakozni vágyókat mind időpontfoglalással, mind péntekenként a nélkül is a kórházi oltópontokon, ahol a Pfizer új, az omikron eredeti változatára kifejlesztett emlékeztetővakcináját is kérhetik.