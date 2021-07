Megint találtak több tucat koronavírusost - üzent az operatív törzs az oltatlanoknak

A friss adatközlés szerint 65 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 427 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 7164 tesztet végeztek, ezek 0,9 százaléka lett pozitív.

Ezúttal nincs újabb elhunyt a statisztikában, így az elhunytak száma változatlanul 30 025 fő.

A gyógyultak száma 531-gyel nőtt, jelenleg 747 512 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma 466-tal 31 890 főre csökkent.

Ismét nőtt a kórházban kezeltek száma: ezúttal 9-cel lettek többen egy nap alatt, jelenleg 79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen, kettővel többen, mint egy nappal korábban.

A beoltottak száma 5 611 260 fő, közülük 5 418 198 fő már a második oltását is megkapta. Az adatokból kiderül, 24 óra alatt közel 18 ezer oltást adtak be, de ebből 12 417 második oltás volt, az oltottak száma így csak 5547-tel emelkedett - és ahogy egy korábbi kormányinfón kiderült, ebben benne vannak azok a határon túliak is, akik nálunk veszik fel az oltást.

Az operatív törzs emlékeztet: augusztus 1-jétől lehet jelentkezni harmadik oltásra is. A szakmai ajánlás elsősorban az időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlja a harmadik oltás felvételét. Továbbá az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket, személyesen is fel fogják keresni a háziorvosok, orvostanhallgatók segítségével. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős otthonában is.

A közlés egyik mondata pedig talán adhat némi támpontot arra, hogy egy esetleges negyedik hullám idejére milyen intézkedések várhatóak Magyarországon:

A járvány ellen nem a bezárások és a korlátozások jelentenek megoldást, hanem az oltás

- írja az optörzs.