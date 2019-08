Megszűnik a Ripost Hello! magazinja

Bezárja a Hello! című sztármagazinját a Fidesz-közeli médiaholding, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány alá tartozó Ripost Media – tudta meg a Media1.

A lap szerint az előfizetőket levélben tájékoztatják arról, hogy lapjuk megszűnik szeptembertől, vagyis ahogy fogalmaz a kiadó: „felfüggesztik” annak megjelentetését.

Bár a Ripost/KESMA levele szerint csupán felfüggesztésről van szó, vélhetően többről lehet szó ennél, hiszen a magyarországi Hello! előfizetőinek más magazinokat ajánl fel a kiadó.

A kiadó a Diéta és fitnesz, a hot!, a Lakáskultúra és a Manager magazin című termékeket ajánlja fel az előfizetőknek.

Az előfizetőknek nyilatkozniuk kell, melyik lapra tartanak igényt a Hello! helyett. Akinek ez nem tetszik, vagy nem nyilatkozik határidőre, szeptemberben visszakérheti a Hello! magazin előfizetéséből időarányosan még hátralévő pénzét.

A KESMA egyébként több lapját is bezárta már idén, februárban például a vs.hu-t, májusban a faktor.hu-t. Korábban a sajtóban az is megjelent, hogy megszűnhet a Lokál is, de a kiadó azt mondta, ez nincs így, ahogy azt is valótlannak nevezték, hogy összevonnák a Bors című bulvárnapilapot és a Ripost című terméket, valamint hogy konszolidálni készülnének a 888.hu-ot, ahogy azt a Válasz Online állította. A KESMA ugyancsak bezárta idén az ECHO TV-t.