Megszünteti céges összeférhetetlenségeit az új honvédelmi miniszter

Sűrű vállalati háló közepén ül Szalay-Bobrovniczky Kristóf és a tárca közleményéből az nem derül ki, hogy az új miniszternek pontosan mely cégeiről van szó - írja a nepszava.hu.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Fotó: MTI/Soós Lajos Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Fotó: MTI/Soós Lajos

A portál emlékeztet: a cégbírósági adatok szerint a politikus jelenleg is tulajdonos a Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-ben. Ez a társaság tavaly szeptember óta céges áttéteken keresztül többségi tulajdonos a cseh Aero Vodochody repülőgépgyárban. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje, Szalay-Bobrovniczky cégvásárlása erős állami hátszéllel történt: előbb felvett 53 milliárd forint hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, majd megvette a cseh céget, amitől aztán idén áprilisban a magyar kormányzat azon melegében meg is rendelt 12 repülőgépet.

A lap szerint azonban nem ez az egyetlen furcsa céges kapcsolat az új miniszter körül. Jelenleg is vezető, illetve egy cégen keresztül résztulajdonos a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-ben, amely áttételesen a Transmashholding (TMH) orosz nagyvállalattal üzletel, illetve társtulajdonos a Transmashholding Hungary Kft.-ben. Ez azért is figyelemre méltó, mert az NATO partnerországok fellépése arra utal, hogy az orosz óriáscég menedzsmentjét nem lehet elválasztani a putyini államhatalomtól: a TMH két vezetője is rajta van az USA szankciós listáján.

Az orosz-magyar közös cég, a Transmashholding Hungary Kft. 2019-ben nyert el egy egymilliárd euró értékű tendert, mely keretében 1300 vasúti kocsit kell legyártaniuk az egyiptomi állami vasúttársaságnak. A tender sajátossága, hogy lényegében az orosz és a magyar állam szállt be ahhoz, hogy a cégcsoport megkapja az üzletet. Az orosz és a magyar Eximbankok nyújtottak hitelt Egyiptomnak a vasúti kocsik gyártásához. A kocsikat pedig részben a korábban állami tulajdonú MÁV Dunakeszi Járműjavítójában rakják össze, amelyet a kormány 2020-ban eladott a Transmashholding (TMH) Invest nevű magyar cégnek - írta a lap.

Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a szerencsejátékpiacon is komoly érdekeltségei vannak. Nemrégiben az ő részérdekeltségébe került az Andy Vajna által birtokolt Las Vegas kaszinócsoport, amely utána menetrendszerűen, immáron 35 évre kapott kaszinókoncessziót az államtól - toldotta meg a nepszava.hu.